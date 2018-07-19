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Cenk Tosun'a kötü haber! Everton forvet transfer...

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton forvet transfer etme kararı aldığı öğrenildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:39
Cenk Tosun'a kötü haber! Everton forvet transfer...

Everton'ın menajeri Marco Silva, atletik ve dinamik bir golcü talep ettiği, listeye Wilfried Zaha, Danny Welbeck gibi isimlerin alındığı kaydedildi.
 
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Everton, Wilfried Zaha için nabız yokladı. Ancak Crystal Palace'ın 60 milyon euroluk beklentisi transferi zora sokuyor.
 
Haberde; Marco Silva'nın Danny Welbeck'i de beğendiği, üçüncü seçenek olarak ise Watford'un Brezilyalı golcüsü Richarlison olarak belirlediği kaydedildi.
 
Geçen sezon Everton formasıyla 14 maça çıkan Cenk Tosun 991 dakikada 5 gol attı. (Sporx)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:39
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. İngiltere Premier Lig
  5. Wilfried Zaha

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