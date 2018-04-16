Çaykur Rizespor'a "Hikmet Karaman" şoku!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Rizespor'dan 3 yıl içinde 14 milyon 500 bin lira gelir elde eden Hikmet Karaman'ın 200 bin dolarlık alacağı için yapılan öteleme teklifini kabul etmediği bildirildi.

Öteleme teklifine olumsuz yanıt veren Karaman'ın haciz işlemini başlattığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'dan 3 yıl içinde 3 milyon 496 bin 510 dolar yani 14 milyon 500 bin lira kazanan Hikmet Karaman, 200 bin dolarlık alacağının geciktiği gerekçesiyle kulübümüze haciz işlemi başlatmıştır. Bugüne kadar tüm ödemeleri vaktinde yapılan Hikmet Karaman'ın öteleme talebine rağmen ilk kez gecikme yaşandığı bir süreçte anında haciz işlemi başlatması dikkat çekicidir. Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman'a ödemiş olduğu 14 milyon 500 bin lira haricinde kalan 300 bin dolar ile 79 bin 214 avro için 4 ayrı çek vermiştir. Rizelilere ve Çaykur Rizespor'a büyük sevgisi olduğunu düşündüğümüz Hikmet Karaman'a 26 Ocak 2018'de iadeli taahhütlü bir mektup göndererek ülkemizdeki kulüplerin içinde bulunduğu duruma istinaden ödeme tarihi henüz gelmemiş olan çeklerin yeniden yapılandırılması talep edildi. 1 Şubat 2018 tarihinde kulübümüzün mektubunu teslim alan Hikmet Karaman aradan geçen 2 ay 11 günün ardından mektuba cevap olarak haciz uygulaması başlatmıştır."

Yaşanan gelişme karşısında şaşkınlık yaşandığının dile getirildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Her fırsatta Rizespor'u ve Rizelileri çok sevdiğini vurgulayan Hikmet Karaman'ın şampiyonluk için kritik bir virajdayken haciz işlemi başlatmasının sevgi göstergesi olarak algılanamayacağı aşikardır. Rizespor'da görev yaptığı sürede kulübümüzün ciddi bir borç altına girmesinde büyük pay sahibi olan Hikmet Karaman'ın iki ayrı çekten oluşan 200 bin dolarlık alacağı için haciz işlemi başlatması sadece Rizespor'un değil aynı zamanda Türk futbolunun içinde bulunduğu soruna örnek teşkil etmektedir."

Başlatılan haciz işlemi sonrasında yeşil-mavili kulübün karşı dava sürecine gittiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hikmet Karaman dönemine ilişkin tüm çalışma ve hesaplar detaylıca incelenip kamuoyu ile paylaşılacaktır. Taraftarlarımız bilsinler ki, bugüne kadar gereken her şeyi yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu, sorumluluklarının farkında olup görevinin başındadır. Bu açıklama, haciz konusunun sosyal medyada gündem olması nedeniyle hazırlanmış olup kamuoyunu bilgilendirmek amacı taşımaktadır. Başkalarının hedefi kaos yaratmak olsa da Çaykur Rizespor'un tek hedefi Süper Lig'dir."