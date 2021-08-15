Çayı baş ağrısını, yağı sivilceleri yok ediyor! Pandemide en çok araştırılan bitki

Kekik pandemi sürecinde en çok duyduğumuz şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Bu şifalı bitkiden kekik yağı ya da kekik çayı yaparak faydalanabilirsiniz. Yemeklerde de kullanılan kekik birçok hastalığın ilacı.

Kekik yağı ciltte tonik etkisi oluşturuyor. Cildi temizleyen kekik yağı pamukla yüze uygulandığında siyah noktaları ve sivilceleri temizliyor. Ayrıca ciltteki kırışıklıkların azaltılmasına da fayda sağlıyor. Kekik çayının faydalarını ve kekik yağıyla ilgili bilinmeyenleri sizler için bir araya getirdik.

Kekik yağı neye iyi gelir?

Cildi temizler. Sivilcelerin ve siyah noktaların giderilmesinde etkilidir.

Kekik yağı buharı solunum yollarına iyi gelir, boğaz ağrısını tedavi eder.

Seyreltilmiş kekik yağını kaynatarak buharını soluyabilirsiniz. Tıkanmış sinüsleri açar.

Kekik yağı kaç gün içilir?

Kekik yağını, bir su bardağı suya 1-2 damla damlatıp seyrelterek kullanılabilir. Saf kekik yağını kullanmadan önce mutlaka uzmana danışılmalıdır, aksi takdirde zarar verebilir. Kekik yağının tüketimi 10 güne kadar içilebilir. 10 günden fazla kekik yağı içmeden önce bir uzmana danışmak gerekir. Fazla kullanılması demir eksikliğine yol açar.

Kekik çayının faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Baş ağrılarını hafifletir

Kronik astım hastalarının günde 2-3 fincan kekik çayı içmesi öneriliyor. Kış hastalıklarına özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğe fayda sağlaması kekik çayının faydaları arasındadır.

Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engeller, hastalıklara karşı direnci artırır, yaşlanmayı geciktirir.

Kanser hücreleriyle savaşıyor. Antioksidandır, hücre hasarının önüne geçer.

Yağlı ve karbonatlı yiyeceklerin midede neden olduğu gaz ve şişkinliğe birebir fayda sağlar.

Mide ve yemek borusundaki toksinleri azaltmak için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren uzmanlar, çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtiyor.

Böbreklerdeki sıvı oranını dengeleyerek zararlı bakterileri idrar yoluyla atar.

Sporcuların sıklıkla yaşadığı kas ağrılarına da iyi gelen kekiğin içerdiği ayrıştırıcı bileşikler kasların gerginleşmesi ya da sertleşmesini önleyerek vücudun daha rahat hareket etmesini destekler. Ayrıca kan da bulunan trombosit hücreleri dengeleyerek iltihap ve ödem oluşumunu da engeller.

Son yıllarda artan kalınbağırsak kanserini de önlemek için tüketilmesi gereken bitkilerin başında gelir.

Kekik çayı nasıl yapılır?

Kanserden koruyan bitki çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler: Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı yeşil çay ve yarım litre sıcak sudur.

Kekik ve yeşil çay bir fincana konulur, üzerine kaynar su eklenir. Fincanın ağzı kapatılarak 10 dakika demlenmesi beklenir. Bu şekilde günde 2 fincan içebilirsiniz.