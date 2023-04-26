Çaydanlık temizleme yöntemi: Şimdi yandık diyenler, üzülmeyin! Çaydanlık nasıl temizlenir? püf noktası nedir?

Kararan ve kireç tutan çaydanlığın dibini temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler sirke ve karbonat. Çaydanlığın içine sirke doldurup bir gece bekletmelisiniz. Ardından çaydanlığın içinde bir miktar sirke bırakıp, kalanını dökün. Çaydanlıkta kalan sirkenin içine bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bir dakika sonra, bulaşık fırçasıyla ya da süngerle ovarak, kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Üstelik geride herhangi bir kimyasal madde kalıntısı da kalmayacak.

Diğer bir yöntem ise, limon tuzu ve ve su ile yapılıyor. Bir yemek kaşığı limon tuzunu, çaydanlığın içine alabileceği kadar suyla karıştırın ve çaydanlığa boşaltın. Çaydanlığı ocağın üzerine alın ve yüksek ateşte bir ya da iki taşım kaynatın. Ardından çaydanlığı ocaktan alın ve bol suyla durulayın. Çaydanlığınız böylece pırıl pırıl olmuş olacak. Bir diğer yöntemse, tuz ve sirkeli karışım. Bir yemek kaşığı tuz ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırıp çaydanlığın içine koyun ve 10 dakika bu şekilde bekletin.

Sürenin sonunda çaydanlığın içini süngerle ovun ve lekelerden kurtulun. Bol suyla durulamayı da ihmal etmeyin. Çaydanlıkta bulunan kireci gidermek için, bir patatesin kabuklarını soyun ve çaydanlığın içine atın. Üzerine bir miktar su ekleyip bu şekilde yarım saat kaynatırsanız; kireçlerin yok olduğunu görürsünüz. Kireci temizlemenin bir diğer yoluysa; yumurta kabuğudur. Çaydanlığı içinde yumurta kabuklarını suyla kaynatırsanız iyi bir kireç çözücüdür yumurta kabukları.

Bir başka püf noktada porçöz denilen kireç çözücüyü çaydanlığın içine bir miktar döküp, çaydanlığın içinde ki kireç lekelerine doğru sallayarak tuttuğunuz zaman bir müddet sonra kireç kalıntıları çıkacaktır. Tabiki sonra çaydanlığı bol suyla yıkayın.

Özellikle Türk kültüründe çay, büyük bir yer tutar. Kahvaltılardan akşam oturmalarına kadar günün her saatinde çay içilir. Her ne kadar kullanılan çay kaliteli olsa da iyi bir çay için suyun ve çaydanlığın da temiz olması gerekir. Çünkü çay lekelerinin oluştuğu ve kireçlerin biriktiği çaydanlıklarda demlenen çayın tadı değişiyor. İşte evinizde kolayca uygulayabileceğiniz çaydanlık temizleme yöntemleri!

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Limon Tuzundan Yardım Alabilirsiniz

Limon tuzu, yüksek asit seviyesinden dolayı pek çok kiri çözebiliyor. Gücünün yanı sıra doğal olması da limon tuzunun sıklıkla tercih edilme sebeplerinden biri. Bu yöntemle çaydanlık temizliği yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

- Çaydanlığın içine ortalama 1 yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun ve çaydanlığı su ile doldurun.

- Ardından çaydanlığı ocağa alın ve su kaynayana kadar bekleyin.

- Kaynayan suyu görünce ocağın altını kısıp 1-2 dakika kadar daha bekleyin.

- Yüzeye çıkan kireç tortularını görünce çaydanlığı ocaktan alın ve içini temizleyin.

Sirke ve Karbonat Kullanabilirsiniz

Genellikle ev temizliğinde kullanılan sirke ve karbonatı çaydanlık için de tercih edebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

- Çaydanlığın her iki parçasına da yarıyı geçecek şekilde su ile doldurun.

- Ardından üst parçaya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Alt parçada kireç varsa karbonat eklemenize gerek yok. Daha sonra her iki parçayı ayrı ayrı ocağa alın. Suyun kaynamasını bekleyin.

- Su kaynadıktan sonra birer yemek kaşığı sirkeyi de ilave edin ve 15-20 dakika kadar kirlerin çözülmesini bekleyin. Bu aşamada suyun taşmaması için mutlaka ocağın yanında bulunun ve temkinli olun.

- Bekledikten sonra çaydanlığı ocaktan alın ve suyu boşaltarak çaydanlığı bir fırça ya da süngerle temizleyin.

Gazlı İçecekleri Tercih Edebilirsiniz

Özellikle son zamanlarda popüler olan yöntemlerden biri de gazlı içecekleri kullanmak. dünya'ya göre:Evinizde bulunan herhangi bir gazlı içecek ile şu adımları takip ederek çaydanlığınızı kolayca temizleyebilirsiniz:

- Çaydanlığın tamamını gazlı içecekle doldurun.

- Çaydanlığı ocağa alın ve ortalama 10 dakika kadar kısık ateşte içeceğin kaynamasını bekleyin.

- İçeceğin kaynadığını gördükten sonra ocağı kapatın ve soğumasını bekleyin.

- Soğuyan içeceği dökün ve bulaşık teli ile çaydanlığın içini iyice temizleyin.

Patates Kabuklarının Gücünü Kullanabilirsiniz

Patates kabukları, kireci çözmek için oldukça etkili. Siz de patates kabuklarını kullanarak çaydanlığınızı temizleyebilirsiniz. İşte izlemeniz gereken adımlar:

- Soymuş olduğunuz patates kabuklarını çaydanlığın içine atın ve üzerine sıcak su ekleyin.

- Çaydanlığı ocağa alıp ortalama 15-20 dakika suyu kaynatın.

- Yüzeye çıkan kireç tortularını gördükten sonra çaydanlığı boşaltabilir ve sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz.