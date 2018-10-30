Çarşıda pazarda hilenin bini bin para!..

Kırmızıbibere kiremit tozu, zeytine tekstil boyası, bayat tavuk ise çamaşır suyuyla beyazlatılarak piyasaya sürülüyor.

Kasaptan aldığımız hazır kıymanın içinde tavuk kemiği olabileceğini, yoğurdun içine daha yoğun görünmesi ve miktarının artması için nişasta katılabildiğini veya kaşar peynirinin içinde patates püresi olabileceğini düşünebilir misiniz? Maalesef, hazır gıdalarda duyunca dudağımızı uçuklatacak daha nice hileler yapılıyor. Fiyatı daha uygun diye tercih edilen, açıkta satılan birçok gıdanın içinde, aslında olmaması gereken, çoğu insan sağlığına büyük ölçüde zararlı maddeler bulunuyor. Özellikle her kesimden insanın mecburen tükettiği et, süt, peynir, ekmek gibi temel gıdalarda yapılan hilelerle ürünün maliyeti düşürülüyor.

✓Beyaz eti klora batırıp taze görüntüsü veriliyor.

✓Ufalanmış peyniri jel ile birleştirip yeniden kalıp peynir yapılıyor.

✓Dana kıymaya tavuk sakatatı katılıyor.

✓Yağ ve kemik külünden lahmacun yapılıyor

✓Sütün yağını alıp yerine margarin koyuyorlar.

✓Küflü kaşardan eritme peynir yapılıyor.

✓Tavuk dönerlerin içine tavuk derisi, bağırsak, paça ve sakatatlar baharatlanıp karıştırılıyor.

✓Kırmızı bibere kiremit tozu ekleniyor.

✓Kalitesiz bulgura boya katıp ayıp örtülüyor.

✓Hazır limon suyu içerisine su ve limontuzu katılıyor.

✓Zeytinyağına rafine ayçiçek, kanola, fındık ve soya yağı karıştırılıyor.

✓Son kullanma tarihi bitmiş sucuklar, yeni yapılan sucukların içine konuyor.

✓Kelle ve paçalar traş bıçağı ile temizlenerek tüketime sunuluyor.

✓Tavuk kemikleri öğütülüp renklendirici katkı maddeleri ile salama katılıyor.

✓Salam ve sosis içerisinde hayvansal atıklar katılıyor.

✓Soya baharatla karıştırılıp sucuk imalatında kullanılıyor.

✓Dökme baharatlar arasına kurutulmuş otlar-saplar karıştırılıyor.

At-eşek etini nasıl ayırt edebilirsiniz

Ucuz fiyata satılan at ve eşek eti; kıyma, salam, sucuk olarak denetimsiz kasap ve marketlerde halkın karşısına çıkıyor.



Hatta arada domuz eti bile var. Bunlar müslümanın inancıyla alay ettikleri gibi ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getiriyorlar. Birçok hastalığa da davetiye çıkartıyorlar.

KEMİKSİZSE ZOR

Lop et yani kemiksiz etleri ayırmak oldukça zor. Uzman olmak lazım. Aksi takdirde ayırt etmek çok zor. Ancak kemikli haldeyken belki. Bunun için de laboratuar gerekir.

At ve eşek eti koyu kırmızı renktedir. Dana eti ise daha açık kırmızı.. At eti hava ile karşılaştığında ciğer rengini alır.

At eti serttir. Bazı sığır etleri de sert olabilir.

At etinin yağı belirgin şekilde sarıdır.

Tadında ise sığır etiyle herhangi bir fark yoktur.

Yemekhanelerde sos ve baharatlarla hazırladıkları için sofrada ayırt etmek daha da zordur.

Avrupa'da at eti çok değerli ve pahalı. Eşek etini sevmiyorlar.

Burada tehlikeli olan konu; at ve eşek etlerinin kaçak ve kontrolsüz kesimle piyasaya sürülmesidir.

Veteriner kontrolünden geçmediği için her türlü hastalığı taşıyabilir.