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Biyografi Canten Kaya kimdir? Canten Kaya nereli?
Biyografi

Canten Kaya kimdir? Canten Kaya nereli?

Sabahın Sultanı Seda Sayan’da reyting uğruna toplumun ahlaki ve manevi değerlerinin ne derece ayaklar altına alındığı bir kez da gözler önüne serildi. Eşini aldanan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya ile Seda Sayan canlı yayında aynı yatağa girerek büyük bir kepazeliğe imza attı. Peki Canten Kaya kimdir? Canten Kaya nereli?

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:41:00 - 2021-10-11 14:42:29
Canten Kaya kimdir? Canten Kaya nereli?

Türk aile yapısını yerle yeksan etmek için gündüz kuşağı adı altında yayınlanan programlarda ardı ardına rezillikler sıralanıyor. Karı kocanın mahrem ilişkilerinin televizyon ekranlarında milyonların önünde boca edilmesi bazı televizyon kanallarının reygting uğruna ahlaki değerleri yerle bir ettikleri biliniyordu. Gündüz kuşağı adı altında, kadın programlarında yapılmadık kepazelikler kalmadı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahı Sultanı programında Seda Sayan ile Canten Kaya canlı yayında aynı yatağa girerek aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı diyalog tam bir rezilliğe dönüştü. Canten Kaya ile Seda Sayan aynı yatağa girerek canlı yayında altadan erkeğin durumu anlatıldı. Peki Canten Kaya kimdir? Canten Kaya nereli?

Canten Kaya kimdir? 

Canten Kaya 1970 yılında Balıkesir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Canten Kaya 1998 yılından itibaren insan kaynakları firmalarında iletişim uzmanı ve eğitimci olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca 9 eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü mezunudur ve bir dönem din kültürü dersi öğretmenliği de yapmıştır. 2000 yılından itibaren insan kaynakları alanında iletişim uzmanı ve eğitmen olarak çalışmaktadır. Canten Kaya, Kanal EGE’de “Şah Mat” isimli, Kanal 1’de ise hafta içi hergün canlı yayınlanan “İyi Günde Kötü Günde” isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.

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