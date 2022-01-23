Cansuyu Derneği’nden 81 ile yardım eli

Yeni Akit Ankara

Tüm ekiplerini sahaya gönderen Cansuyu, mağdur durumda olan vatandaşların yanı sıra muhtaçlara, yetimlere ve kışın etkisini artırmasıyla zor durumda olan ailelere yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor. İçerisinde bir ailenin bir aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan temel yiyecek malzemeleri olan gıda kolileri ulaştırmaya devam ediyor. Yardımları sadece gıda ile sınırlı kalmayan Cansuyu, havaların ağırlaşmasından dolayı kazak, bot, mont, ayakkabı, pantolon gibi giyecek malzemeleri de mağdur vatandaşlara ulaştırıyor.

“Kış şartlarının yoğunlaşmasıyla birlikte yardımları arttırdık”

Gerçekleştirilen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Hem ülkemiz hem de tüm dünya 2020’den bu yana zor bir süreç yaşıyor. Türkiye, pandemi başta olmak üzere yangınlar, seller gibi birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldı. Bizler Cansuyu olarak yurt içi yardımlarımızı artırmıştık. Şimdi kış şartlarının da etkisi artırdığı şu günlerde 81 ilimizde yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle beraber Türkiye’nin en ücra köşesindeki mağdur vatandaşlarımıza ulaşarak bağışçılarımızın emanetlerini teslim ediyoruz” dedi.