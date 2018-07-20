Canlı yayında resmen açıkladı! Yıldız oyuncu Beşiktaş'a veda ediyor

Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Şu anda Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasında. Sözlü anlaşma var ama imza atılmadı. Premier Lig'de oynama isteğim var. Bu olursa, tüm taraftarlara ve kulübe şimdiden teşekkür ediyorum.

Buraya mutlu olmaya geldim, elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Hedeflerim vardı, hedeflerim doğrultusunda koşmaya devam edeceğim.

Tolga ağabeyimdir çok şey öğrendim kendisinden. Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde.

Kaynak:A Spor