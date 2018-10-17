Çankırı'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan katıldı.

Ortak basın açıklamasında bulunan ÇATSO Başkanı Hayrettin Çelikten, "Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır” dedi.

Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini aktaran Çelikten, "Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz" dedi.

'Köylerde eskiden imece usulü vardı'

Köylerde eskiden imece usulü çalışma yapıldığını hatırlatan Çelikten sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir iş yapılacağı zaman köydeki herkes el birliği içinde hareket eder ve o işi kısa sürede bitirirdi. Enflasyonla mücadelede böyle olmalı, aynı imece gibi. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. İnanıyorum ki, Çankırı olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız."

Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aslan da, “İnşallah üyelerimizde gereken ilgi ve alakayı gösterir. Üyelerimizin gerekli indirimlerde bulunacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.