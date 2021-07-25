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Aktüel Çamaşır asarken balkondan düştü! Acı haber
Aktüel

Çamaşır asarken balkondan düştü! Acı haber

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 22:11:00 -
Çamaşır asarken balkondan düştü! Acı haber

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yenicuma Mahallesi TOKİ konutlarındaki apartmanın 11. katındaki balkona çıkan H.N.Ç (15), çamaşır asmak istedi.

Bu esnada dengesini kaybeden H.N.Ç, balkondan beton zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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