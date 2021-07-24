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Aktüel Çad’a tekerlekli sandalye yardımı! Hayırseverler ‘engel’ tanımıyor
Aktüel

Çad’a tekerlekli sandalye yardımı! Hayırseverler ‘engel’ tanımıyor

Kurban yardımı dolayısıyla Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu ekipleri, yetimhanede kalan 6 yaşındaki bedensel engelli Ali Muhammed Abdulkerim’e Türkiye’deki hayırseverlerin bağışıyla alınan tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:44:00 -
Çad’a tekerlekli sandalye yardımı! Hayırseverler ‘engel’ tanımıyor

Giysi yardımı da yapılan Abdulkerim’i tekerlekli sandalyeyle yetimhane bahçesinde dolaştıran Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, “Yetimhanede çocuklar koşuyordu. Bu sırada yerde sürünen bir çocuğu gördük. Bedensel engelli olduğunu öğrendik. Ayakları da nasırlaşmış. Çok etkilendik, çok duygulandık. Bizi çok derinden etkiledi” dedi. Aldıkları tekerlekli sardalyeyi Abdulkerim’e teslim ettiklerini dile getiren Ataş, onun sevincine ortak olduklarını aktardı.

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