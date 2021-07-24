Çad’a tekerlekli sandalye yardımı! Hayırseverler ‘engel’ tanımıyor

Giysi yardımı da yapılan Abdulkerim’i tekerlekli sandalyeyle yetimhane bahçesinde dolaştıran Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, “Yetimhanede çocuklar koşuyordu. Bu sırada yerde sürünen bir çocuğu gördük. Bedensel engelli olduğunu öğrendik. Ayakları da nasırlaşmış. Çok etkilendik, çok duygulandık. Bizi çok derinden etkiledi” dedi. Aldıkları tekerlekli sardalyeyi Abdulkerim’e teslim ettiklerini dile getiren Ataş, onun sevincine ortak olduklarını aktardı.