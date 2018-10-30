Buz küpleri nasıl şeffaf olur?
Buz küpleri yazın sıcağında içeceğe atıldığında çok güzel serinlik hissi verir. Kar gibi buğulu yerine nasıl cam gibi şeffaf olur? Cam gibi şeffaf olsun istiyorsanız işte yanıtı yazının devamında…30 Ekim 2018 Salı 21:10
BUZ KALIPLARI NASIL ŞEFFAF OLUR?
Buz kalıplarına koyduğunuz suyun, buz küplerinin şeffaf ya da beyaz olmasında ne kadar etkili olduğunu biliyor muydunuz?
Her zaman buz küplerinizin şeffaf olmasını istiyorsanız, bu pratik bilgi çok işinize yarayacak.
Buz küplerinizin şeffaf olması için, musluktan doğrudan buz kalıplarına su koymayın. Musluk suyu kullanacaksanız mutlaka suyu önce kaynatın. Su soğuduktan sonra buz kalıplarına koyun. Musluk suyunu kaynatmadan buz kalıplarına koyarsanız, elde edeceğiniz buz küpleri kar gibi beyaz olacaklardır. Hazır içme suları da şeffaf buz küpleri elde etmenizi sağlar. Bu tür suları kaynatmadan buz kalıplarına koyabilirsiniz.
Bu kadar basit!
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