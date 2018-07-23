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Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe genç oyuncu ile yollarını ayırdı...

Fenerbahçe büük umutlarla kadrosuna kattığı Boris Rapaic ile yollarını ayırma kararı aldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 01:59
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe genç oyuncu ile yollarını ayırdı...

Fenerbahçe'nin altyapısında yer alan Boris Rapaic'in babası Milan Rapaic, yönetimle yaptığı görüşmede oğlunun alacağı ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.

Altyapıda forma giyen Boris Rapaic ile yollar ayrıldı. Boris Rapaic'in babası, sarı-lacivertli eski futbolcu Milan Rapaic, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Milan Rapaic'in oğlu için yıllık 180 bin Euro istediği, Comolli'nin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi. Kiralama önerisi de geri çevrilince genç oyuncunun Fenerbahçe macerası sona erdi.

Eski yönetim Boris Rapaic için Hajduk Split'e 250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemişti. 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 01:59
  1. Fenerbahçe
  2. Boris Rapaic
  3. Hajduk Split

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