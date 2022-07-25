Bursa’daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumu nasıl? Çöp evde bulunan çocuk kaç yaşında?

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Bursa’daki çöp evde bulunan Cem M.A sağlık durumu nasıl?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çöp evde bulunan Cem M.A’nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Çocuğun hastanede ilk yediği yemekleri de açıklayan Özkan, “Bizimle iletişime geçti, tedavi altında, sağlık durumu iyi” dedi. Çocuğun çok zayıf ve minyon bir çocuk olduğunu ifade eden Özkan, “Elimizden gelen ek desteği yapıyoruz. 17 kilo, boyu da 138 santim.” diye konuştu. Çocukta sıvı açığı olduğunu ve takviye yapacaklarını belirten Özkan, “Herhangi bir organ yetmezliği tespit etmedik.” dedi. Çocuğun okuma yazma bilmediğini ve enerjisinin şu anda az olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Taze fasulye yemiş, çorba içmiş, yoğurt yemiş. Çok az da olsa.” diye konuştu. Çocuğun kendileriyle iletişime geçtiğini 'Burada olmaktan mutluyum' dediğini kaydeden Özkan ayrıca, “Verdiğimiz oyuncağı görünce çok mutlu oldu." dedi.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.