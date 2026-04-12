Bulancak'ta tek gollü zafer! Karadeniz derbisinde gülen taraf 1926 Bulancakspor oldu!

Cem Kaya
TFF 3. Lig 3. Grup’un 29. haftasında Karadeniz ekiplerini karşı karşıya getiren kritik mücadelede 1926 Bulancakspor, kendi sahasında konuk ettiği Kdz. Ereğli Belediyespor’u mağlup etmeyi başardı. Bulancak İlçe Stadı’nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta ev sahibi ekip, Arda Akgül’ün golüyle altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 29. hafta maçında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Kdz. Ereğli Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Alp Tanırgan, Berkay Deniz, Süleyman Mücahit Demirer

1926 Bulancakspor: İshak, Emir, Soner, Ahmet Can, İsmail, Ataberk (Nurettin dk. 84), Arda (Yavuz Selim dk. 84), Yakup (Yunus Emre dk. 77), Bertan, Abdullah, Talha (Miraç dk. 46)

Kdz. Ereğli Belediyespor: Bilal, Fırat, Emre, Kadir Mert, Buğra (Efe dk. 30), Mücahit Emre (Mert Efe dk. 71), Onurcan, Arda (Fethi dk. 71), Hüseyin Mert (Yusuf dk. 61), Furkan Can, Bertuğ

Gol: Arda Akgül (dk. 70) (1926 Bulancakspor)

Kırmızı kart: Furkan Can Erbaşaran (dk. 58) (Kdz. Ereğli Belediyespor)

Sarı kartlar: Mücahit Emre Divri, Arda Yumurtacı, Furkan Can Erbaşaran (Kdz. Ereğli Belediyespor), İsmail Kayalı (1926 Bulancakspor)

