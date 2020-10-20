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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? | Çökertme kebabı tarifi
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? | Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı nasıl yapılır? | Yeni günle birlikte sizin de zihninizde 'Bugün ne pişirsem?' sorusu yankılanıyor mu? Bu sorunun cevabını isterseniz biz verelim. Bugün ailenizin damaklarını şenlendirecek bir çökertme kebabı hazırlayabilirsiniz. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı gerekli malzemeler | Çökertme kebabı püf nokta

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:08:00 -
Bugün ne pişirsem? | Çökertme kebabı tarifi

Akşam yemeği için hem lezzetli hem de kolay bir tarif arıyorsanız; çökertme kebabını mutlaka denemelisiniz. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır?

Çökertme kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patates
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Salça
  • Tuz
  • Sıvıyağ

Etli kısım için:

  • 300 gram et
  • 2 diş sarımsak
  • Sıvıyağ
  • Tuz

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

 

Çökertme kebabını etleri pişirerek başlamalısınız.

Etleri julyen şekilde kesin. Ardından yağ tuz ve sarımsakla düdüklü tencerede pişirin.

Etler pişerken patatesleri kibrit çöpü inceliğinde uzun uzun kesin.

Patatesleri sıvıyağda kızartın.

Yoğurt, sarımsak ve bir miktar tuzu karıştırın.

Bu karışımı patateslerin üzerine gezdirin.

1 yemek kaşığı salça, sıvıyağ, tuz ve az miktarda suyla bir sos hazırlayın.

Hazırladığınız sosu yoğurdun üzerine gezdirin.

Ardından pişen etleri patatesin üzerine yerleştirin.

Arzu ederseniz taze yeşilliklerle süsleyip kebabınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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