Bugün hava nasıl olacak? 19 Temmuz 2022 Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Aralık 2020 günü Salı günü hava tahmin raporu açıklandı. Hava durumuna göre plan yapacaklar havanın nasıl olacağını, yağmurun yağıp yağmayacağını merak ediyor. 19 Temmuz 2022 Salı hava durumu ve Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı haberimizde...
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Amasya'nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ Anadolu bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
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Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Tokat ve Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık