Bugün hava nasıl olacak? 19 Temmuz 2022 Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Amasya'nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ Anadolu bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bir yanda termometreler alev alacak, bir yanda sağanak yağış fena vuracak! İşte il il hava durumu...

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Tokat ve Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bir yanda termometreler alev alacak, bir yanda sağanak yağış fena vuracak! İşte il il hava durumu...

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık