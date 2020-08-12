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Bu yıkıma ‘dur’ deyin! Hukukçular: istanbul sözleşmesi kadını yaşatmıyor, yıkıyor

Sözde kadına şiddeti önleme adına getirilen ancak, şiddeti önlemek bir yana kadın cinayetlerinin artmasına, yuvaların dağılmasına, babaların evden atılıp çocukların yuvalarından koparılmasına sebep olan İstanbul Sözleşmesi’ne tepki gösteren hukukçular, “Bizim kültürümüzle uyuşmayan bu sözleşme iptal edilsin. Bu yıkıma artık bir dur denilsin” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:05:00 -
Bu yıkıma ‘dur’ deyin! Hukukçular: istanbul sözleşmesi kadını yaşatmıyor, yıkıyor

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Akit’in istatistiksel verilerle deşifre ettiği İstanbul Sözleşmesi’nin tahribatıyla ilgili son noktayı hukukçular koydu. Uzman hukukçular, fesat sözleşmenin yaşatmadığı aksine öldürdüğünü, yıktığını ve parçaladığını söyledi. Kadın cinayetlerinin arttığı, boşanmaların fırladığı, evliliklerin azaldığı, doğum sayısının düştüğü, annelik yaşının geciktiği, milyonlarca babanın evinden atıldığı, binlerce çocuğun yuvasından koparıldığı İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili hukukçulardan tarihi çağrı geldi. Sözleşme döneminde ailelerin uçuruma sürüklendiğini gözler önüne seren haberlerimizle ilgili görüş belirten uzman hukukçular; İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Toplum yapımıza uymuyor

Akit’e konuşan Hukukçu Saygun Çelebi, sözleşmeden çekilmek için hiçbir hukuki engelin olmadığını belirterek, “Sözleşmeden her zaman çekilebilirsiniz. Tek taraflı olarak ‘ben bu sözleşmeden çekiliyorum’ diyebilirsiniz. Buna mani bir durum yok. Fonlar sağlıyor ama vazgeçilmeyecek fonlar değil. Lakin artısına eksisine baktığınızda bu sözleşmede senin aile yapını zedeleyen unsurlar var. Bu durumda bu sözleşmeyi elinin tersiyle itmen gerekiyor” dedi. 6284 Sayılı Kanunun iç hukukla ilgili olduğunu ancak İstanbul Sözleşmesi’nin uluslararası boyutunun olduğuna vurgu yapan Çelebi, “6284 Sayılı Kanun, İstanbul Sözleşmesi’nden bağımsız olarak yeniden düzenlenebilir. İç hukukla ilgili. Bunu İstanbul Sözleşmesi’nden bağımsız da düzenleyebilirsin. Bu sözleşmenin götürüsü çok daha fazla. Bir sözleşme, senin toplum yapına uygun mu? Başkaları için uygun olan sözleşme Türkiye için uygun olmayabilir. Aynı kültür içinde bile değiliz. Bir sözleşme ile bir ülkenin aile yapısını başka bir ülkeye dahil edemezsiniz. Bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Kaldırılması revize edilmesinden daha kolay

Avukat Ali Osman Bağırgan, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi İstanbul Sözleşmesi bir nas değildir. Tahribata ve toplumsal bir huzursuzluğa neden oluyorsa kaldırılması gereklidir” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nin toplum tarafından benimsenmediğine dikkat çeken Bağırgan, “Devlet isterse sözleşmeden çekildiğini beyan edebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Bizim kültür yapımıza uymadığı ve bu uyumsuzluğun bazı sorunlara yol açtığı aşikar. Ben bir hukukçu gözüyle baktığımda, kaldırılmasının revize edilmesinden daha kolay olduğunu görüyorum. İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini kendi kültürümüzden damıtarak kendimiz yasalarımıza koymalı ve uygulamalıyız. Böylece çok daha sağlıklı bir sonuç elde edebiliriz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

meleknur

JAZIRLAYIN PROJELERİNİZİ GİDİN OTURUN KONUŞUN ÇÖZÜM BULUN. ELBETYE KANUN KURAL ÖNEMLİ. ANCAK AİLE İÇERİSİNDE KANUNUN MANUN VIZ GELİR BİR İNSAN GÜÇLÜ AİLE YAPISINA SAHİP ÇIKMALI. BİZ TOPLUM OLARAK KANUNLA AİLEMİZİ YÖNETMİYORUZ ÖRF ADET KÜLTÜMÜZLR AİLEMİZİ KORUYARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ. BİRİLERİ BU SÖZLEŞMEYİ KULLANARAK BİZİM AİLE YAPIMIZIN BOZULMASI İÇİN HARCADIĞI ÇABAYI, KENDİ EKMEKLERİNE YAĞ SÜRME GAYRETLERİNE FIRSAT VERİLMESİN VE TEZELDEN KALDIRILSIN.
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peynir

hukıkçuların tarihi görüşüymüş alt tarafı 2 trışka avukat. Buradaki yorumculardan 2 tanesi akit kapatılsın der mi yüzlercesi der..e kapatılsın mı o zaman..illa avukatsa yüzlerce binlerce avukat akitin kapatılması için sayısısz sebep sunar..kapatalım mı
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