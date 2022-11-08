‘Bu iyiye işaret değil’ Otomobil sektöründe kötü haber

Avrupa'da bir ekonomik resesyon bekleniyor. Türk otomotiv tedarikçileri Avrupalı markalar tarafından uyarıldı. Yapılan uyarıda 2023 ve 2024'te daha önce üretime dair beyan edilen araç sayısından daha az araç üretileceği açıklandı.

Türkiye otomotiv sanayisinin bir numaralı ihracat kalemi bu durumdan dolayı sekteye uğrayacak. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, geçen ayki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8'lik bir artışla 2.65 milyar dolar olduğunu söyledi.

Sputnik'in ilgili haberine göre Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam negatif yönde revizyonların başladığını ifade etti ve sözlerine şu cümleleri ekledi:

"Hemen hemen tüm Avrupalı otomotiv üreticileri, 2023 ve 2024’te devreye girecek yeni araçlarda daha önce beyan ettikleri üretim adetlerini düşüreceklerini belirterek, planlamamızı ona göre yapmamız konusunda bize bildiri gönderdi."

"Dünyada yüzde 5, Avrupa’da ise yüzde 7 üretim artışı bekleniyordu. Ancak dünyada yüzde 2’lik bir büyüme var. Avrupa’da ise kan kaybı başladı. Bu da ilerisi için bize endişe veriyor. Pandemide, ‘Türk tedarikçilerin 2023-2024’te devreye girecek yeni platformlarda payı artıyor’ vurgusu yapıyorduk ancak bu yeni araçların planlarında arka arkaya negatif yönde revizyonlar gelmeye başladı."

"Mesela 100 bin araç için teklif alınmışken, tarih yaklaştıkça ‘Biz bu platformdan 80 bin adet satabileceğiz. Ona göre planınızı yapın’ türünde Avrupa’daki ana sanayilerden bildiriler gelmeye başladı. Bu iyiye işaret değil. Ekonomideki daralma sinyalleri paralelinde son haftalarda neredeyse Avrupa’daki tüm otomotivciler, lansmanı yapılacak yeni araçların üretim sayılarını azaltıyorlar."