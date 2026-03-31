Bu ilçede yaşayanlar dikkat! Bebeği olan ailelere nakdi destek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ederek yeni sosyal destek programlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Ailelere, gençlere ve farklı eğitim düzeyindeki öğrencilere yönelik sosyal destekleri sürdürdüklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere 6 bin TL destek ödemelerine devam ettiklerini, ayrıca ilçedeki anne adaylarına içerisinde çocuklar için tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı bebek destek paketlerini hediye etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturan projeleri uygulamaya almaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ailelerimize 6 bin TL destek sağlıyoruz" dedi.

Sosyal destek programlarına başvuruda bulunan ailelerin destek ödemelerini hesaplara yatırmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ailelerimize yönelik sosyal desteklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal destek programlarıyla aile bütçesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Sosyal destek programlarımız çerçevesinde ilçemizde çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 6 bin TL destek sağlıyoruz. Başvuru sürecinin ardından 6 bin TL destek ödemelerini hesaplara yatırıyor, sürece ilişkin ailelerimizi bilgilendiriyoruz. Aile yapısının önemini belirterek hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem ailelerimizin hem de evlenecek olan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İlçedeki anne adaylarına bebek destek paketi hediye etmeyi sürdürdüklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, "İlçemizdeki anne adaylarımıza bebek destek paketi hediye etmeye devam ediyoruz. Bebek destek paketimizin içerisinde çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Kız ve erkek çocuklarımız için ayrı bir şekilde özenle hazırladığımız bebek destek paketlerimizi anne adaylarımıza ulaştırmayı sürdürüyoruz. Canik'imizde gönüllere ulaşmaya devam ediyor, yeni sosyal destek programlarını ve projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.