Bu boncuk değil üzüm!



Kim keşfettiyse bizde adını da "Bektaşi Üzümü" koymuş. "Frenk Üzümü" de derler. Aslında Hindistan kıyıları ve Orta Amerika’da yetişir. Renk olarak birbirinden farklı renkler de değişik bir üzümdür. Tadı ise diğer üzümlerle aynı tatdadır. Tatlı bol aromalı ve verimli bir bitkidir.

Bektaşi üzümünün suyu yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Meyveleri C, A, E ve B grubu vitaminler ile zengindir. Aynı zamanda potasyum, fosfor, manganez, bakır ve demir kaynağıdır. Bektaş üzümü hipotansif, kılcal damar güçlendirici ve anti-sklerotik birleşimine sahiptir. Bu sebeple yüksek tansiyon ve başka kalp damar hastalıklarının tedavisinde iyi bir araçtır. Bektaşi üzümünün olgun meyveleri şişliği önleyen serotonin maddesini taşır.

Meyvelerin benzersiz bileşimi kanın iyileşmesinde eşi bulunmaz bir vasıtadır. Kanın toksin ve ağır metallerden temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hemoglobin, bakır ve B9 vitamininin üretimine de yardımcı olur. Bektaşi üzümü karaciğer ve böbrek aktivitesini iyileştirerek kanın sağlığını destekliyor.

İLTİHAPLARI KURUTUYOR

Meyveleri hafif müshil, idrar söktürücü ve safra kesesini temizleme özelliğine sahiptir. İltihabı kurutuyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

Bektaşi üzümü kadın sağlığına da faydalıdır, taze meyveleri veya demlenmesi adet düzensizliğini ve uzamış menopozal kanamayı normalleştirir.

Bektaşi üzümünün yaprakları da birçok tedavi edici özelliğe sahiptir. Yapraklarından hazırlanmış demleme çay mide, bağırsak, iltihaplı romatizma, damla ve osteokondroz gibi hastalıklarda içilir.

Yaprakları güçlü idrar sökücü etkiye sahip olduğu için dikkatli kullanılmalıdır.

TAVSİYEMİZ

Parlak ve şeffaf derili olgun ve yumuşak bu üzümler buzdolabında 6-7 gün dayanır. Daha sert olan ancak buna rağmen aromatik bir koku yayan üzümler 10 güne kadar saklanabilir. Bektaşi üzümlerini üst üste değil yan yana yerleştirmek daha iyidir. Ham ve sert üzümler buzdolabında üç haftaya kadar dayanır.

Zarif ekşiliği pasta ve keklere iyi uyum sağlar. Yağlı kurabiye hamurundan yapılan tartı çok nefistir. şekerlemesi (crumble) ya tatlı yemek olarak yenir ya da kalabalık sofralara tatlı olarak hazırlanır. Bunun için üzümler temizlendikten sonra önceden yağlanmış bir kaba konur, üzerine şeker serpilir ve 15 dakika fırına sürülür.