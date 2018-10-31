0553 313 94 23
impression

Bu boncuk değil üzüm!

"Amla" bizde fazla bilinmeyen bir üzüm çeşididir. Dalında iken boncuk sanırsınız. Siz de fotoğrafı görür görmez herhalde boncuk sandınız.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:13
Bu boncuk değil üzüm!


Kim keşfettiyse bizde adını da "Bektaşi Üzümü" koymuş. "Frenk Üzümü" de derler. Aslında Hindistan kıyıları ve Orta Amerika’da yetişir. Renk olarak birbirinden farklı renkler de değişik bir üzümdür. Tadı ise diğer üzümlerle aynı tatdadır. Tatlı bol aromalı ve verimli bir bitkidir.

Bektaşi üzümünün suyu yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Meyveleri C, A, E ve B grubu vitaminler ile zengindir. Aynı zamanda potasyum, fosfor, manganez, bakır ve demir kaynağıdır. Bektaş üzümü hipotansif, kılcal damar güçlendirici ve anti-sklerotik birleşimine sahiptir. Bu sebeple yüksek tansiyon ve başka kalp damar hastalıklarının tedavisinde iyi bir araçtır. Bektaşi üzümünün olgun meyveleri şişliği önleyen serotonin maddesini taşır.

Meyvelerin benzersiz bileşimi kanın iyileşmesinde eşi bulunmaz bir vasıtadır. Kanın toksin ve ağır metallerden temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hemoglobin, bakır ve B9 vitamininin üretimine de yardımcı olur. Bektaşi üzümü karaciğer ve böbrek aktivitesini iyileştirerek kanın sağlığını destekliyor.

İLTİHAPLARI KURUTUYOR

Meyveleri hafif müshil, idrar söktürücü ve safra kesesini temizleme özelliğine sahiptir. İltihabı kurutuyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

Bektaşi üzümü kadın sağlığına da faydalıdır, taze meyveleri veya demlenmesi adet düzensizliğini ve uzamış menopozal kanamayı normalleştirir.

Bektaşi üzümünün yaprakları da birçok tedavi edici özelliğe sahiptir. Yapraklarından hazırlanmış demleme çay mide, bağırsak, iltihaplı romatizma, damla ve osteokondroz gibi hastalıklarda içilir.

Yaprakları güçlü idrar sökücü etkiye sahip olduğu için dikkatli kullanılmalıdır.

TAVSİYEMİZ

Parlak ve şeffaf derili olgun ve yumuşak bu üzümler buzdolabında 6-7 gün dayanır. Daha sert olan ancak buna rağmen aromatik bir koku yayan üzümler 10 güne kadar saklanabilir. Bektaşi üzümlerini üst üste değil yan yana yerleştirmek daha iyidir. Ham ve sert üzümler buzdolabında üç haftaya kadar dayanır.

Zarif ekşiliği pasta ve keklere iyi uyum sağlar. Yağlı kurabiye hamurundan yapılan tartı çok nefistir. şekerlemesi (crumble) ya tatlı yemek olarak yenir ya da kalabalık sofralara tatlı olarak hazırlanır. Bunun için üzümler temizlendikten sonra önceden yağlanmış bir kaba konur, üzerine şeker serpilir ve 15 dakika fırına sürülür.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:13
  1. bektaşi üzümü
  2. bektaşi üzümünün faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda sıcak basması
    1. Kadınlarda sıcak basması
    2. Eren Erdem Mahkeme başkanının sorusuna..
    3. Rusya'daki 'patlama' terör saldırısı..
    4. FETÖ elebaşısı, Külünk’ü hedef gösterdi
    5. Havalimanı tartışmasına çarpıcı yorum!..
    6. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    7. 'Heykel' medyasının mescid rahatsızlığı!
    8. Bir gömleği ütülemek meğer ne..
    9. Vatan gazetesi kapanıyor! Yarın son..
    10. Sapık İsrail’in istismar karnesi
    11. Bu boncuk değil üzüm!
    12. Ehliyetsiz sürücü ve polis arasında..
    13. Hem çarptı hem de azarladı! İnanılmaz..
    14. Terörle mücadele başarısız olsun diye..
    15. Bankada dehşet anları! Parası..
    16. İran'dan o iddialara yalanlama geldi
    17. Rusya'da devlet binasına bombalı..
    18. TSK Fırat'ın doğusunu vurdu: Ölüler var
    19. Murat Başoğlu salıverildi... Arka..
    20. İGA iş başvuru formu
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur