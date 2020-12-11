Boyner Grup "12 Aralık Mağazacılar Günü"nü webinarla kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup'un öncülüğünde Türkiye’de ilk kez 2012 yılında hayata geçirilen "12 Aralık Mağazacılar Günü", sektörün diğer önemli markalarının da sahiplenmesiyle geleneksel hale gelerek kutlanmaya devam ediyor.

Boyner Grup açıklamasına göre, özellikle, müşterilere daha iyi hizmet vermek için çalışan ve markaların başarısında büyük payı bulunan mağaza çalışanlarını onurlandırmak amacıyla kutlanan 12 Aralık Mağazacılar Günü, artık perakende sektörünü ortak duygularda birleştiren özel günlerden biri olarak kabul ediliyor.

Açıklamaya göre, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen giyim perakendesi sektöründe sahadaki mağaza çalışanlarını kutlamak ayrı bir anlam taşıyor. Bu sene 12 Aralık Mağazacılar Günü, pandeminin etkisi altında ve pandemi önlemlerine uyularak kutlanacak.

Grup, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm çalışanlarına emek ve özverileri için teşekkür etmek ve birlikte kutlamak için 8 bini aşkın çalışanıyla 12 Aralık’ta saat 12.00’de canlı webinarda bir araya gelecek.

Boyner Grup ayrıca 12 Aralık Mağazacılar Günü için her bir çalışanı adına Ecording iş birliğiyle birer tohum topu bağışlayarak dünyaya yeşil iz bırakmak için de bir adım attı.

