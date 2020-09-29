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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:43:06 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.1410,24
BIST ANKARA2.1192,71
BIST ANTALYA1.425-0,46
BIST BALIKESİR1.445-0,34
BIST BURSA2.9882,12
BIST DENIZLI2.8794,40
BIST ISTANBUL1.2150,04
BIST IZMIR2.6150,95
BIST KAYSERI6.2241,08
BIST KOCAELI2.4510,09
BIST KONYA2.0456,45
BIST TEKIRDAĞ7.3141,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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