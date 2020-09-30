Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|5.724.440.533
|ASELSAN
|4.340.692.481
|Garanti Bankası
|2.003.103.892
|Karsan Otomotiv
|952.243.838
|Kardemir (D)
|891.810.731
|Trakya Cam
|717.518.076
|Soda Sanayii
|691.706.501
|Türk Hava Yolları
|515.397.449
|Akbank
|479.437.198
|Odaş Elektrik
|451.707.678
|Gübre Fabrikaları
|445.509.862
|İş Finansal Kiralama
|339.368.307
|Kerevitaş Gıda
|334.931.737
|Yapı ve Kredi Bankası
|327.105.209
|Ereğli Demir Çelik
|318.671.221
|Arçelik
|306.362.562
|İş Bankası (C)
|301.696.086
|Turkcell
|301.297.316
|Vakıflar Bankası
|288.520.556
|Petkim
|274.494.012
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)