Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|6,84
|9,97
|267,74
|Acıpayam Selüloz
|21,58
|9,93
|241,74
|Adel Kalemcilik
|20,52
|-3,57
|30,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|0,91
|55,43
|Afyon Çimento
|4,26
|0,47
|86,98
|Ak Enerji
|2,09
|2,96
|91,74
|Akbank
|5,07
|1,60
|-37,48
|Akçansa
|13,47
|0,52
|38,95
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,52
|1,10
|161,61
|Akfen GMYO
|4,06
|6,56
|0,25
|Akın Tekstil
|20,90
|7,46
|51,56
|Akiş GMYO
|3,62
|5,23
|15,56
|Akmerkez GMYO
|94,35
|1,13
|321,12
|Aksa
|7,16
|2,43
|2,24
|Aksa Enerji
|6,13
|2,17
|61,32
|Aksigorta
|7,72
|1,98
|42,49
|Aksu Enerji
|11,30
|1,80
|-24,01
|Alarko Carrıer
|146,50
|-5,61
|145,29
|Alarko GMYO
|17,30
|2,67
|17,70
|Alarko Holding
|5,94
|1,19
|-0,17
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,62
|3,29
|129,40
|Alkim Kağıt
|13,95
|-0,43
|157,39
|Alkim Kimya
|13,82
|0,58
|122,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,18
|0,00
|431,71
|Altınyunus Çeşme
|74,50
|-9,97
|645,75
|Anadolu Cam
|6,17
|-1,91
|45,76
|Anadolu Efes
|20,72
|-0,86
|-2,62
|Anadolu Grubu Holding
|18,93
|0,32
|7,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,56
|0,53
|24,24
|Anadolu Isuzu
|15,50
|4,73
|27,36
|Anadolu Sigorta
|6,65
|-1,04
|60,10
|Anel Elektrik
|5,67
|1,80
|76,90
|Arçelik
|23,64
|2,16
|13,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,06
|1,17
|Arena Bilgisayar
|35,82
|0,28
|391,70
|Armada Bilgisayar
|58,10
|-3,89
|254,48
|Arsan Tekstil
|6,44
|3,87
|79,89
|Artı Yatırım Holding
|11,18
|9,93
|1280,25
|Aselsan
|18,66
|0,27
|78,75
|Ata GMYO
|3,94
|7,65
|-13,02
|Atakule GMYO
|2,37
|1,28
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|3,65
|9,94
|265,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,09
|0,50
|5,11
|Avrasya GMYO
|2,22
|0,45
|47,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,59
|2,37
|42,31
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,70
|0,02
|11,96
|Avrupa Yatırım Holding
|3,24
|0,00
|110,39
|Ayen Enerji
|6,65
|4,89
|91,64
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,25
|-2,43
|322,37
|Aygaz
|11,18
|0,99
|-7,95
|Bagfaş
|16,87
|3,24
|0,30
|Bak Ambalaj
|14,15
|-3,94
|94,24
|Balatacılar Balatacılık
|9,24
|10,00
|645,16
|Bantaş Ambalaj
|4,04
|1,51
|60,32
|Banvit
|25,26
|0,24
|36,03
|Baştaş Başkent Çimento
|6,77
|-0,29
|161,39
|Batı Çimento
|3,78
|1,07
|14,20
|Batısöke Çimento
|1,79
|1,70
|36,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,18
|0,14
|Bera Holding
|10,31
|-1,15
|167,79
|Berkosan Yalıtım
|5,91
|-1,17
|115,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,44
|0,00
|40,41
|Beyaz Filo
|8,25
|-4,95
|163,59
|Bilici Yatırım
|5,42
|1,69
|89,08
|Bim Mağazalar
|69,25
|0,80
|49,86
|Birko Mensucat
|0,89
|0,00
|187,10
|Birlik Mensucat
|2,58
|-0,39
|126,32
|Bizim Mağazaları
|15,99
|0,57
|43,15
|Bomonti Elektrik
|8,35
|-9,92
|552,34
|Borusan Mannesmann
|16,01
|-3,96
|39,83
|Borusan Yat. Paz.
|184,60
|-6,53
|208,11
|Bosch Fren Sistemleri
|898,50
|2,64
|212,22
|Bossa
|11,78
|-7,90
|46,15
|Brisa
|12,38
|5,81
|32,00
|Burçelik
|19,75
|0,20
|239,93
|Burçelik Vana
|55,00
|0,00
|466,43
|Bursa Çimento
|6,42
|0,31
|60,36
|Carrefoursa
|35,04
|9,98
|643,95
|Casa Emtia Petrol
|31,82
|1,02
|238,87
|Ceo Event Medya
|4,30
|0,47
|17,42
|Coca Cola İçecek
|45,02
|0,27
|18,91
|Cosmos Yat. Holding
|11,27
|8,05
|452,45
|Credıtwest Faktorıng
|4,83
|1,05
|67,71
|Çelebi
|74,00
|1,09
|-25,52
|Çelik Halat
|12,34
|1,31
|89,85
|Çemaş Döküm
|1,74
|0,58
|38,81
|Çemtaş
|15,69
|0,19
|93,01
|Çimbeton
|127,90
|-7,92
|209,99
|Çimentaş
|35,08
|-2,66
|133,87
|Çimsa
|13,43
|0,22
|47,91
|Çuhadaroğlu Metal
|5,84
|1,21
|83,07
|Dagi Giyim
|11,08
|0,18
|343,20
|Dagi Yatırım Holding
|9,04
|5,12
|300,00
|Dardanel
|22,50
|1,44
|493,67
|Datagate Bilgisayar
|13,96
|1,31
|78,75
|Demısaş Döküm
|6,46
|2,54
|85,63
|Denge Holding
|4,10
|1,23
|199,27
|Deniz GMYO
|3,47
|2,06
|64,91
|Denizli Cam
|6,82
|-2,01
|-18,23
|Derimod
|8,10
|-0,61
|13,45
|Derlüks Deri
|8,01
|0,63
|97,98
|Desa Deri
|6,55
|-1,06
|44,27
|Despec Bilgisayar
|12,17
|1,50
|187,03
|Deva Holding
|18,39
|0,11
|105,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,60
|0,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,25
|9,76
|188,46
|Ditaş Doğan
|31,50
|1,61
|231,05
|DO-CO
|314,70
|0,87
|-44,20
|Doğan Burda
|19,00
|-2,56
|213,01
|Doğan Holding
|2,37
|1,28
|32,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,49
|1,22
|50,91
|Doğusan
|3,72
|0,27
|78,85
|Doğuş GMYO
|9,89
|0,30
|118,32
|Doğuş Otomotiv
|15,76
|1,09
|65,55
|Döktaş Dökümcülük
|32,02
|0,31
|1,18
|Duran Doğan Basım
|22,40
|3,70
|59,54
|Dyo Boya
|8,73
|9,95
|78,16
|Eczacıbaşı İlaç
|6,77
|1,20
|85,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,05
|1,01
|97,77
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|0,65
|121,58
|Ege Endüstri
|727,20
|0,58
|29,27
|Ege Gübre
|120,10
|2,47
|143,63
|Ege Profil
|23,50
|1,12
|96,32
|Ege Seramik
|6,86
|3,63
|86,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,57
|9,79
|390,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,58
|9,72
|305,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,99
|3,13
|395,00
|Egeplast
|19,50
|0,00
|56,00
|Ekiz Kimya
|9,56
|0,00
|1467,21
|Emek Elektrik
|3,52
|0,00
|121,38
|Eminiş Ambalaj
|39,92
|9,97
|2526,32
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|0,58
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,92
|1,25
|32,42
|Enka İnşaat
|7,00
|1,16
|25,40
|Erbosan
|29,00
|6,70
|16,09
|Ereğli Demir Çelik
|9,48
|1,72
|7,62
|Ersu Gıda
|5,50
|1,66
|165,70
|Escort Teknoloji
|4,85
|8,99
|248,92
|Etiler Gıda
|3,45
|0,00
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,35
|-2,08
|46,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,67
|-0,74
|123,65
|Euro Yat. Ort.
|2,19
|-1,79
|94,54
|Euro Yatırım Holding
|2,97
|-1,00
|98,00
|Fade Gıda
|6,63
|0,30
|Fenerbahçe Futbol
|29,62
|-1,27
|104,70
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,70
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,23
|-3,68
|14,44
|F-M İzmit Piston
|129,90
|-1,22
|174,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,69
|-0,08
|65,02
|Ford Otosan
|87,00
|0,00
|31,59
|Formet Çelik Kapı
|4,11
|0,49
|37,00
|Frigo Pak Gıda
|22,30
|-3,04
|218,33
|Galatasaray Sportif
|4,38
|-1,13
|115,76
|Garanti Bankası
|7,02
|1,74
|-36,98
|Garanti Faktoring
|11,27
|0,99
|191,21
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|0,82
|131,27
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,02
|2,38
|186,81
|Gediz Ambalaj
|17,84
|0,22
|163,91
|Gentaş
|3,09
|1,31
|49,85
|Gersan Elektrik
|6,96
|2,20
|118,18
|Global Men. Değ.
|4,67
|0,43
|148,40
|Global Yat. Holding
|4,59
|0,44
|-5,75
|Good-Year
|5,31
|3,71
|31,11
|Göltaş Çimento
|24,80
|1,64
|39,40
|Gözde Girişim
|5,65
|0,89
|9,92
|GSD Denizcilik
|4,46
|0,90
|74,22
|GSD Holding
|2,13
|1,91
|42,95
|Gübre Fabrik.
|31,96
|9,45
|253,54
|Güler Yat. Holding
|13,56
|-2,66
|567,98
|Halk GMYO
|2,35
|0,86
|101,78
|Hatay Tekstil
|12,72
|-1,55
|88,89
|Hedef Girişim
|4,66
|1,30
|95,28
|Hektaş
|12,46
|0,81
|55,36
|HUB Girişim
|17,86
|0,73
|90,23
|Hürriyet Gzt.
|2,03
|0,50
|78,07
|ICBC Turkey Bank
|7,05
|0,43
|33,78
|İdealist Danışmanlık
|10,61
|9,95
|219,58
|İdealist GMYO
|6,18
|-1,90
|101,96
|İhlas Ev Aletleri
|2,25
|0,45
|-28,12
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|0,70
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|6,98
|2,65
|53,74
|İhlas Holding
|1,08
|0,93
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,29
|1,57
|54,74
|İndeks Bilgisayar
|17,01
|1,80
|81,35
|Info Yatırım
|9,12
|-3,29
|87,55
|İntema
|22,60
|-2,92
|144,06
|Inveo Yatırım Holding
|25,18
|2,78
|227,44
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|0,78
|51,04
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|1,55
|-7,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)