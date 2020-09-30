Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|6,84
|9,97
|267,74
|Acıpayam Selüloz
|21,58
|9,93
|241,74
|Adel Kalemcilik
|20,58
|-3,29
|31,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|-0,45
|53,33
|Afyon Çimento
|4,25
|0,24
|86,54
|Ak Enerji
|2,07
|1,97
|89,91
|Akbank
|5,15
|3,21
|-36,50
|Akçansa
|13,61
|1,57
|40,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,48
|0,37
|159,72
|Akfen GMYO
|4,09
|7,35
|0,99
|Akın Tekstil
|21,38
|9,92
|55,04
|Akiş GMYO
|3,46
|0,58
|10,46
|Akmerkez GMYO
|84,00
|-9,97
|274,92
|Aksa
|7,13
|2,00
|1,81
|Aksa Enerji
|6,26
|4,33
|64,74
|Aksigorta
|7,75
|2,38
|43,05
|Aksu Enerji
|11,45
|3,15
|-23,00
|Alarko Carrıer
|139,70
|-9,99
|133,90
|Alarko GMYO
|17,36
|3,03
|18,11
|Alarko Holding
|6,01
|2,39
|1,01
|Albaraka Türk
|1,52
|2,01
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,18
|1,65
|125,75
|Alkim Kağıt
|13,85
|-1,14
|155,55
|Alkim Kimya
|13,82
|0,58
|122,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,02
|-7,34
|392,68
|Altınyunus Çeşme
|74,50
|-9,97
|645,75
|Anadolu Cam
|6,28
|-0,16
|48,36
|Anadolu Efes
|20,68
|-1,05
|-2,81
|Anadolu Grubu Holding
|18,91
|0,21
|7,50
|Anadolu Hayat Emek.
|7,65
|1,73
|25,72
|Anadolu Isuzu
|15,16
|2,43
|24,57
|Anadolu Sigorta
|6,95
|3,42
|67,33
|Anel Elektrik
|5,63
|1,08
|75,65
|Arçelik
|24,80
|7,17
|19,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,70
|0,00
|Arena Bilgisayar
|35,90
|0,50
|392,79
|Armada Bilgisayar
|61,05
|0,99
|272,48
|Arsan Tekstil
|6,43
|3,71
|79,61
|Artı Yatırım Holding
|11,18
|9,93
|1280,25
|Aselsan
|19,32
|3,82
|85,07
|Ata GMYO
|3,75
|2,46
|-17,22
|Atakule GMYO
|2,37
|1,28
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|3,65
|9,94
|265,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,00
|-0,14
|4,43
|Avrasya GMYO
|2,27
|2,71
|50,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,78
|9,88
|52,75
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,70
|0,02
|11,96
|Avrupa Yatırım Holding
|3,25
|0,31
|111,04
|Ayen Enerji
|6,57
|3,63
|89,34
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,94
|-5,70
|308,22
|Aygaz
|11,31
|2,17
|-6,88
|Bagfaş
|16,92
|3,55
|0,59
|Bak Ambalaj
|14,34
|-2,65
|96,85
|Balatacılar Balatacılık
|9,24
|10,00
|645,16
|Bantaş Ambalaj
|4,02
|1,01
|59,52
|Banvit
|25,20
|0,00
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|6,45
|-5,01
|149,03
|Batı Çimento
|3,89
|4,01
|17,52
|Batısöke Çimento
|1,82
|3,41
|38,93
|Bayrak Taban Sanayi
|7,18
|0,14
|Bera Holding
|10,20
|-2,21
|164,94
|Berkosan Yalıtım
|5,89
|-1,51
|114,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,46
|0,58
|41,22
|Beyaz Filo
|7,82
|-9,91
|149,85
|Bilici Yatırım
|5,48
|2,81
|91,18
|Bim Mağazalar
|69,60
|1,31
|50,62
|Birko Mensucat
|0,97
|8,99
|212,90
|Birlik Mensucat
|2,49
|-3,86
|118,42
|Bizim Mağazaları
|15,97
|0,44
|42,97
|Bomonti Elektrik
|9,06
|-2,27
|607,81
|Borusan Mannesmann
|15,41
|-7,56
|34,59
|Borusan Yat. Paz.
|177,80
|-9,97
|196,76
|Bosch Fren Sistemleri
|876,40
|0,11
|204,54
|Bossa
|11,75
|-8,13
|45,78
|Brisa
|12,48
|6,67
|33,06
|Burçelik
|21,68
|9,99
|273,15
|Burçelik Vana
|60,45
|9,91
|522,55
|Bursa Çimento
|6,43
|0,47
|60,61
|Carrefoursa
|35,04
|9,98
|643,95
|Casa Emtia Petrol
|33,00
|4,76
|251,44
|Ceo Event Medya
|4,27
|-0,23
|16,60
|Coca Cola İçecek
|44,80
|-0,22
|18,33
|Cosmos Yat. Holding
|11,47
|9,97
|462,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,87
|1,88
|69,10
|Çelebi
|73,90
|0,96
|-25,62
|Çelik Halat
|12,32
|1,15
|89,54
|Çemaş Döküm
|1,72
|-0,58
|37,22
|Çemtaş
|14,82
|-5,36
|82,31
|Çimbeton
|125,10
|-9,94
|203,20
|Çimentaş
|34,08
|-5,44
|127,20
|Çimsa
|14,70
|9,70
|61,89
|Çuhadaroğlu Metal
|5,84
|1,21
|83,07
|Dagi Giyim
|11,08
|0,18
|343,20
|Dagi Yatırım Holding
|9,00
|4,65
|298,23
|Dardanel
|24,38
|9,92
|543,27
|Datagate Bilgisayar
|14,71
|6,75
|88,35
|Demısaş Döküm
|6,34
|0,63
|82,18
|Denge Holding
|4,45
|9,88
|224,82
|Deniz GMYO
|3,49
|2,65
|65,86
|Denizli Cam
|6,69
|-3,88
|-19,78
|Derimod
|8,46
|3,80
|18,49
|Derlüks Deri
|8,36
|5,03
|106,63
|Desa Deri
|6,59
|-0,45
|45,15
|Despec Bilgisayar
|12,19
|1,67
|187,50
|Deva Holding
|18,83
|2,50
|110,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,40
|-1,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,25
|9,76
|188,46
|Ditaş Doğan
|30,96
|-0,13
|225,38
|DO-CO
|316,30
|1,38
|-43,92
|Doğan Burda
|19,00
|-2,56
|213,01
|Doğan Holding
|2,37
|1,28
|32,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|0,81
|50,30
|Doğusan
|3,76
|1,35
|80,77
|Doğuş GMYO
|9,82
|-0,41
|116,78
|Doğuş Otomotiv
|15,47
|-0,77
|62,50
|Döktaş Dökümcülük
|32,20
|0,88
|1,75
|Duran Doğan Basım
|23,76
|10,00
|69,23
|Dyo Boya
|8,73
|9,95
|78,16
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|4,63
|91,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,74
|9,97
|115,32
|Edip Gayrimenkul
|3,11
|1,63
|123,74
|Ege Endüstri
|728,20
|0,72
|29,44
|Ege Gübre
|128,90
|9,98
|161,48
|Ege Profil
|23,00
|-1,03
|92,15
|Ege Seramik
|6,68
|0,91
|81,60
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,57
|9,79
|390,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,58
|9,72
|305,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,05
|9,38
|425,00
|Egeplast
|19,30
|-1,03
|54,40
|Ekiz Kimya
|9,35
|-2,20
|1432,79
|Emek Elektrik
|3,55
|0,85
|123,27
|Eminiş Ambalaj
|39,92
|9,97
|2526,32
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|1,17
|19,50
|Enerjisa Enerji
|8,92
|1,25
|32,42
|Enka İnşaat
|7,04
|1,73
|26,12
|Erbosan
|29,88
|9,93
|19,62
|Ereğli Demir Çelik
|9,46
|1,50
|7,40
|Ersu Gıda
|5,42
|0,18
|161,84
|Escort Teknoloji
|4,89
|9,89
|251,80
|Etiler Gıda
|3,60
|4,35
|208,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,30
|-4,17
|43,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,61
|-2,97
|118,63
|Euro Yat. Ort.
|2,15
|-3,59
|90,98
|Euro Yatırım Holding
|2,85
|-5,00
|90,00
|Fade Gıda
|6,58
|-0,45
|Fenerbahçe Futbol
|29,16
|-2,80
|101,52
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,70
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,94
|-9,02
|8,10
|F-M İzmit Piston
|126,00
|-4,18
|166,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,67
|-0,24
|64,76
|Ford Otosan
|87,50
|0,57
|32,35
|Formet Çelik Kapı
|4,03
|-1,47
|34,33
|Frigo Pak Gıda
|22,94
|-0,26
|227,46
|Galatasaray Sportif
|4,25
|-4,06
|109,36
|Garanti Bankası
|7,10
|2,90
|-36,27
|Garanti Faktoring
|11,39
|2,06
|194,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|0,82
|131,27
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,04
|2,61
|187,44
|Gediz Ambalaj
|17,52
|-1,57
|159,17
|Gentaş
|3,04
|-0,33
|47,43
|Gersan Elektrik
|6,97
|2,35
|118,50
|Global Men. Değ.
|4,68
|0,65
|148,94
|Global Yat. Holding
|4,69
|2,63
|-3,70
|Good-Year
|5,40
|5,47
|33,33
|Göltaş Çimento
|24,54
|0,57
|37,94
|Gözde Girişim
|5,59
|-0,18
|8,75
|GSD Denizcilik
|4,61
|4,30
|80,08
|GSD Holding
|2,12
|1,44
|42,28
|Gübre Fabrik.
|32,12
|10,00
|255,31
|Güler Yat. Holding
|14,60
|4,81
|619,21
|Halk GMYO
|2,39
|2,58
|105,22
|Hatay Tekstil
|12,63
|-2,24
|87,56
|Hedef Girişim
|4,53
|-1,52
|89,83
|Hektaş
|12,48
|0,97
|55,61
|HUB Girişim
|17,96
|1,30
|91,30
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|9,90
|94,74
|ICBC Turkey Bank
|7,11
|1,28
|34,91
|İdealist Danışmanlık
|10,49
|8,70
|215,96
|İdealist GMYO
|6,53
|3,65
|113,40
|İhlas Ev Aletleri
|2,24
|0,00
|-28,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|0,70
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|6,91
|1,62
|52,20
|İhlas Holding
|1,09
|1,87
|19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,27
|0,00
|52,34
|İndeks Bilgisayar
|17,20
|2,93
|83,37
|Info Yatırım
|9,31
|-1,27
|91,46
|İntema
|22,08
|-5,15
|138,44
|Inveo Yatırım Holding
|26,94
|9,96
|250,33
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|0,43
|50,52
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|1,41
|-8,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)