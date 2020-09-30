Borsada değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|15,41
|16,67
|-7,56
|Çemtaş
|14,82
|15,66
|-5,36
|Logo Yazılım
|98,00
|101,00
|-2,97
|Anadolu Efes
|20,68
|20,90
|-1,05
|Şişe Cam
|7,32
|7,39
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|15,47
|15,59
|-0,77
|Coca Cola İçecek
|44,80
|44,90
|-0,22
|Trakya Cam
|4,79
|4,80
|-0,21
|Gözde Girişim
|5,59
|5,60
|-0,18
|Anadolu Cam
|6,28
|6,29
|-0,16
|Otokar
|137,80
|137,90
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)