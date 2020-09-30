Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 576 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|44.049.600.000
|2,94
|Bim Mağazalar
|42.261.120.000
|8,37
|Enka İnşaat
|39.424.000.000
|0,90
|Koç Holding
|37.201.624.394
|0,91
|Turkcell
|33.440.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|33.110.000.000
|0,93
|Ford Otosan
|30.704.625.000
|7,40
|Garanti Bankası
|29.820.000.000
|0,51
|Akbank
|26.780.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|24.990.000.000
|2,33
|İş Bankası (C)
|24.074.839.500
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,08
|Tüpraş
|19.933.368.320
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,41
|Sabancı Holding
|16.976.160.706
|0,49
|Arçelik
|16.758.059.484
|1,56
|Şişe Cam
|16.470.000.000
|1,08
|Vakıflar Bankası
|16.169.277.108
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.852.700.000
|5,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)