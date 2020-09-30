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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:44:47 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 576 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 44.049.600.000 2,94
Bim Mağazalar 42.261.120.000 8,37
Enka İnşaat 39.424.000.000 0,90
Koç Holding 37.201.624.394 0,91
Turkcell 33.440.000.000 1,71
Ereğli Demir Çelik 33.110.000.000 0,93
Ford Otosan 30.704.625.000 7,40
Garanti Bankası 29.820.000.000 0,51
Akbank 26.780.000.000 0,47
Türk Telekom 24.990.000.000 2,33
İş Bankası (C) 24.074.839.500 0,38
İskenderun Demir Çelik 20.851.000.000 1,08
Tüpraş 19.933.368.320 1,97
Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,41
Sabancı Holding 16.976.160.706 0,49
Arçelik 16.758.059.484 1,56
Şişe Cam 16.470.000.000 1,08
Vakıflar Bankası 16.169.277.108 0,37
Türk Hava Yolları 14.490.000.000 0,36
Sasa Polyester 13.852.700.000 5,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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