Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 568 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.544.800.000
|2,84
|Bim Mağazalar
|42.048.600.000
|8,33
|Enka İnşaat
|39.200.000.000
|0,89
|Koç Holding
|36.643.726.823
|0,90
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,70
|Ereğli Demir Çelik
|33.180.000.000
|0,93
|Ford Otosan
|30.529.170.000
|7,36
|Garanti Bankası
|29.484.000.000
|0,51
|Akbank
|26.364.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,30
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,08
|Tüpraş
|19.908.326.400
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,40
|Sabancı Holding
|16.629.292.038
|0,48
|Şişe Cam
|16.132.500.000
|1,06
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,37
|Arçelik
|15.974.214.766
|1,49
|Türk Hava Yolları
|14.338.200.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.885.900.000
|5,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)