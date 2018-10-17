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Borsa piyasaya yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 756,85 puan ve yüzde 0,77 artışla 99.223,27 puana çıktı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
Borsa piyasaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 değer kazanarak 99.223,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 756,85 puan ve yüzde 0,77 artışla 99.223,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün, 99.224,28 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.466,42 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden gelecek haber ve açıklamaların da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 100.000 puanın direnç, 97.800 ve 96.700 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
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