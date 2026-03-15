Borsa İstanbul'da spekülatörlere geçit yok! SPK açığa satış yasağını uzattı!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıyı korumak ve piyasalardaki istikrarı muhafaza etmek adına radikal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının ve kredili işlemlerindeki öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirlerin 27 Mart seans sonuna kadar kesintisiz devam etmesine karar verildi.
SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.
