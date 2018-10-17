Borsa günün ilk yarısında arttı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 297,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi de yüzde 0,05 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 11,59 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 3,57 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.553,94 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.500-99.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ile Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.800 ve 96.700 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.