THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsa, günü düşüşle kapattı

Borsada BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 97.453,96 puandan tamamladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:23
Borsa, günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.537,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile iletişim oldu.

Dünya pay piyasalarındaki değer kayıpları ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 97.191,47 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü 97.000-97.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 97.200 puanın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:23
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz yoktu
    1. Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz..
    2. Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    3. FETÖ operasyonunda avukat gözaltına..
    4. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    5. ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan..
    6. Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?
    7. Kekik sinüzite iyi geliyor
    8. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    9. Hacamatın faydaları nelerdir?
    10. Uyumadan önce lensleri çıkarmak..
    11. Diş fırçası seçerken nelere dikkat..
    12. Göze limon damlatmak zararlı mı?
    13. CHP, HDP'nin izinde: "Kürt sorunu..
    14. Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor
    15. Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    17. Darbeci FETÖ sanığından mahkeme..
    18. Japonya Rusya'ya protesto notası verdi
    19. Amerika askerleri Donald Trump..
    20. Yeni Rus otomobilinin direksiyonuna..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı