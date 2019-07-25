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Boris Johnson'dan Türklük açıklaması

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, "Türk müsünüz?" sorusuna, "Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf" cevabını verdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:37
Boris Johnson'dan Türklük açıklaması

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, 2005 yılında BBC Özbekçe'den Ibrat Jumaboyev'e verdiği telefon röportajında Türk kökeniyle ilgili soruyu yanıtladı. "Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf" dedi.

55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

"Türkiye'yi seviyorum"

Johnson 2005'teki röportajında Türkiye'nin AB üyeliğine sempatiyle baktığını dile getiriyor, Türk yanının zayıf olduğunu belirtse de "Türkiye'yi seviyorum" diyor.

Johnson, 2016'da Brexit kampanyası sırasında oy toplamak için birçok açıklamasında, "Türk göçünün İngiltere için tehdit teşkil ettiğini" ifade etmişti. Daha sonra sorulduğunda, bu tür açıklamalar yaptığını inkar etti.

"AB'den ayrılmalıyız"

Oysa Johnson, referandumdan bir hafta önce, Brexit yanlısı Michael Gove ile dönemin Başbakanı David Cameron'a yazdığı bir mektupta, İngiltere'yi Türkiye'den gelecek kitlesel bir göçten korumanın tek yolunun, AB'den ayrılmak olduğunu öne sürmüştü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:37
  1. Çankırı
  2. Osmanlı İmparatorluğu
  3. Boris Johnson
  4. Brexit
  5. Michael Gove
  6. David Cameron

YORUM YAZ

  • HadiHadi42 dk önce
    boris,in dedesi 1492 nin sürüngenlerin-den dir,sarı yilanlardan.
  • hercaihercai43 dk önce
    Laz usagu olapilurmu?

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