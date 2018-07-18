Bomba iddia! Trabzonspor'un yıldızı Premier Lig'e transfer oluyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Porto ve Benfica iddiaları dolanırken İngiltere’den sürpriz bir iddia geldi... Ryad Mahrez’i Manchester City’ye kaptıran Leicester City’nin Torino’nun İspanyol kanat oyuncusu Iago Falque ile beraber Abdülkadir Ömür'ü istediği iddia edildi. Eklipse Sports Radio’da yer alan iddiaya göre Leicester’ın hocası Claude Puel’in kararının beklendiği belirtildi.

Kaynak:Fotospor