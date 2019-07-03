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Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak oldu

Spor Toto 1.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36
Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un, geçtiğimiz sezonu birlikte tamamlamadığı Teknik Direktör Orhan Kaynak’la yollarını ayırmasıyla başlayan hoca arayışı sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp geçtiğimiz sezonda Balıkesirspor’un hocalığını yapan Teknik Direktör Giray Bulak ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Teknik Direktör Giray Bulak ve ekibi ile kulüp yöneticileri katıldı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkcı, Bulak ile 8 yıl önce de görüştüğünü belirterek, "2011 yılında Ankara’da görüştüğüm hocamızın kariyeri çok yüksekti. Yine yüksek. Hep Boluspor bütçesine göre hareket ettiğim için o gün anlaşamamıştık. Hocamızla bu 4-5 yıldan beri çok iyi ağabey-kardeş ilişkilerimiz oldu. 8 sene sonra istediğimiz, beklediğimiz, çok sevdiğimiz hocamıza yeniden biz kavuştuk. İnşallah yeni hocamız kariyeri, itibarı, kişiliğinin Boluspor’a göre olduğuna inanıyorum. Onun da Boluspor’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum" dedi.


Teknik Direktör Giray Bulak ise, "8 yıllık bir sabır, müthiş bir zamanlama ve şimdi birlikteyiz. Ama her yıl en azından sezon başı kamp için geldiğim bir kent oldu. Lokasyonu, doğası, çevresi muhteşem bir yer. İnsanı her zaman Türkiye’de takdir edilmiş bir yer. Kulüp yapısı, başkan ve yönetim sürekliliği her zaman değer görmüş bir kulüp. Bir hoca için en avantajlı konu bu sürekliliğin olması. Bu da bizim için avantaj" şeklinde konuştu.



"Baştan kendimize hiç hedef koymadık"


Spor Toto 1. Lig’in önemli bir lig olduğunu belirten Bulak, hedef koymadıklarını ancak zaman içerisinde bazı yerler yakalayabileceklerini kaydederek, "Boluspor’un hep yüksek hedefleri olur. Tabi bu lig çok önemli bir lig. Birinci lig olmadan Süper Lig’e çıkılmıyor. Bu ligde olabilmek için, Samsunspor’un, Sakaryaspor’un, Sarıyer’in ve diğer büyükşehir kulüplerinin harcadığı enerjiyi biliyorsunuz. 30 bin kişiye oynamalarına rağmen 50,60,70 milyon bütçe kurmalarına rağmen bu ligi yakalayamıyorlar. Bir de bu ligin değerini bilmeyen takımlar var. Benim çalıştığım geçen seneki kulüp var. Bunun gibi birkaç kulüp var. Bu ligin çok önemli bir lig olduğunu, önemli hocaların, önemli isimlerin çalıştığı bir lig olduğunu bilmemiz lazım. Zaten bu ligde olursanız Süper Lig’e çıkıyorsunuz. O zaman bu ligde sağlam ayakları üzerine basmak lazım. Türkiye’nin şu andaki ekonomik futboldaki yapısına bakarsak kulüplerin çok dalgalanma içinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendisi üreten, yetiştiren, bu ürettiğini, yetiştirdiğinin değerlerini bilen ve onlarla beraber hedef yakalayan bir takım olacağız. Biz baştan kendimize hiç hedef koymadık. Zaman içerisinde inşallah bazı yerler yakalayabiliriz. Ama bugün tabi ki sadece bu ligin çok bilinen, anılan ve takdir edilen bir kulübü olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36
  1. doğa

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