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Aktüel

Bolu’da, Roma döneminden kalma mezar taşının cami inşaatında kullanılması tepki çekiyor

Bolu’da, Roma döneminden kalan mezar taşının, Aslahaddin Cami’nin çevreleyen duvarının inşaatında kullanılması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:54:14 -
Bolu’da, Roma döneminden kalma mezar taşının cami inşaatında kullanılması tepki çekiyor

Bolu’da, Roma döneminden kalan mezar taşının, Aslahaddin Cami’nin çevreleyen duvarının inşaatında kullanılması tepki çekti.


Bolu’nun Akpınar mahallesinde bulunan en eski camilerden Aslahaddin Camisini çevreleyen duvarda kullanılan sütun vatandaşların tepkisini çekti. Caminin arka kısmında kalan bölümde, 2. yüzyıldan kalma Roma dönemine ait bir mezar taşı kullanıldı. Tarihi özelliği bulunan mezar taşını gören vatandaşlar tepki gösterirken, taşın caminin 1970’li yıllarda yapılan yenileme çalışmasında kullanıldığı öğrenildi. Kendi yerinden taşınarak getirilen taşın üzerinde dönemin imparatoruna teşekkür içeren bir metin bulunuyor.


Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce imamların bu taş üzerinden ezan okuduğunu ve cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullandığını söyledi.


Osmanlı döneminde tarihi kalelerin ve binaların restorasyonunda eski çıkma taşlar ’devşirme sistemi’olarak kullanılıyordu. Böylece yeni bir binada eski bir taşın devamlılığı sağlanmış oluyordu.

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