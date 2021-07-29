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Aktüel Boğulma tehlikesi geçirdi! İmdadına yetiştiler
Aktüel

Boğulma tehlikesi geçirdi! İmdadına yetiştiler

Balıkesir-Ayvalık'ta, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 19:32:00 -
Boğulma tehlikesi geçirdi! İmdadına yetiştiler

Balıkesir-Ayvalık'ta, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaran ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Ayvalık Belediyesine ait Duba Plajı'nda denize giren Osman Gözüyaşlı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden plajda görevli cankurtaran ve sahildeki vatandaşlar, Gözüyaşlı'yı sudan çıkarttı.

Gözüyaşlı, Ayvalık Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Plajdaki cankurtaranlara yardımcı olan Ziya Ay, gazetecilere, destek için suya atladığını belirterek, "Boğulmak üzere olan kişiyi kıyıya çıkardık. İnşallah hayati bir tehlike yaşamaz." dedi.

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