Bizim memleketin sofrası bir başkadır
Meşhur yöresel yemekleri olan illerimizi derledik...31 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
ADANA
Adana'nın en ünlü yemeği elbette Adana Kebap'tır. Acılısı nefis olur. Genelde şalgamla yenilir. Diğer yemekleri Bamya Dolması, Etli Dolma, İçli Köfte, Aşlama Şerbeti, Analı kızlı çorbası, Karakuş ve Bici tatlıları..
ADIYAMAN
Çiğ köfte, İçli Köfte, Basalla (ekşili köfte), Cılbır, Mercimekli Köfte, Pestil, Yapıştırma
AFYON
Maydanoz Yemeği, Düğülü Haşhaş Tatlısı, Bulgur Aşı, Solta Pilavı, Haşhaşlı Çörek, Sakala Çarpan Çorbası, Özbek Pilavı.
AĞRI
Hengel, Haşil, Erişte (çorba, pilav ve yemeği), Kuymak, Kete, Pişi, Egirdek, Yufka Yağlama, Un Helvası, Hasude, Saç Kavurması , Abdigor Köftesi, Sahan Kebabı, Goşteberg, Mendik
AKSARAY
Soğanlama, Bamya Çorbası, Çiğleme
AMASYA
Cılbır Çorbası, Çatal Çorbası, Sakala Çarpan, Bakla Dolması, Etli Bamya, Göbek Dolması
(Amasya usulü Göbek Dolması nasıl yapılır? Malzemeler:
2 kg. kaburga eti ve karın zarı, 1 kg. Pirinç, Ciğer, Dolmalık Fıstık, Kuş üzümü, Maydanoz, Baharat, Tuz, Tereyağı..
Hazırlanan iç pilav açılan göbeğin içerisine doldurulur ve ağzı dikilir. Yağda kızartıldıktan sonra pişene kadar suda haşlanır ve fırında kızartılır.)
ANKARA
Ankara denince akla meşhur "Tava"sı gelir. Özel büyük lengerlerde üzerine kuzu yatırılarak özel fırınlarda pişirilen bu pilav kalabalık davet ve düğünlerin vazgeçilmezidir.
ANTALYA
Kölle, Domates Civesi, Hibeş, arapaşı, Kabak Çiçeği Dolması, Börülce Salatası, Laba, Patlıcan Reçeli, Gömbe Dondurması
ARDAHAN
Elma dolması, Evelik Aşı, Bozbaş, Pişi, Kuymak
ARTVİN
Hinkel, Cergebas, Bişi, Gendirme, Püşürük Çorbası
AYDIN
Kulak Çorbası, Zeytinyağlı Kuru Börülce, Sarmaşık ve Kedirgen Kavurma, Yuvarlama (Sıkma), Cilav Böreği, Pelvize Tatlısı
BALIKESİR
Sura, Saçaklı Mantı, Mafis, Peynirli Patlıcan, Kapama, Metez, Balıkesir Kaymaklısı
BARTIN
Pumpum çorbası, Yumurtalı İsbut, Kabak Burması,
BATMAN
Bumbar, Şam Börek, Perde Pilavı
BAYBURT
Tel Helvası, Tatlı Çorba, Galaçoş, Ekşi Lahana, Lor Dolması,
BİLECİK
Büzme, Ovmaç Çorbası, Mercimekli Mantı, Kesme Hamur, Keklik Kebabı, Köpük Helvası
BİNGÖL
Gömme, Sirın, Tutmaç
BİTLİS
Halise, Çorti Köftesi, Gari Aşı, Katıklı Dolma, Yoğurtlu Pappar, Pişrük, Kabak Boranisi, Murtuğa
BOLU
Kedi Batmazı, Ovmaç Çorbası, Acı Su Bazlamacı, Kaldırık Dolması, Kaşık Sapı, Kaşık Atmaç, Bakla Çullaması, Kabak hoşafı, Kara Kabak Tatlısı, Palize, Coş hoşafı, Karavul Şerbeti
BURDUR
Kabak Helvası, Ceviz Ezmesi, Ceviz Helvası, Pişi
BURSA
İskender Kebap, İnegöl Köfte, Pideli Kebap, Cevizli Lokum, Tahinli Pide, Cendere Baklavası Cennet Künkü, Kestane Şekeri
ÇANAKKALE
Sütlü Çorba, Tumbi, Turp Otu Salatası, Kaçamak, Şelame, Biga Peynir Tatlısı
ÇANKIRI
Bükme, Cızlama, Çullama Toyga, Şaştımaşı, Dene, Cümcük Çorbası
ÇORUM
Saç Mayalısı, Tava Mayalısı, Yanıç, Cızlak, Kömbe, Oğmaç, Hingal, Borhani, Helise, İskilip Dolması, Kara Çuval Helvası, Hedik, Teltel, Çatal Aşı
DENİZLİ
Kedi Börülcesi Çorbası, Ovmaç Çorbası, Tas kapaması, Kumbar Dolması, Sirkeli Et, Kol Dolması, Saçta İşkembe, Patlıcan Gözlemesi, Yat Geber Ekmeği
DİYARIBEKİR
Kaburga dolması, Tarçınlı İrmik Helvası
DÜZCE
Çerkez tavuğu, Arnavut Böreği, Boşnak Böreği, Şıl Böreği, Göbete Mantısı, Lepsi, Mamursa, Haluj.
EDİRNE
Mavzana, Akıtma, Gaziler Helvası, Devayımisk, Isırgan Yemeği, Borani, Belmuş, Akçakatık, Hardaliye, Ciğer Sarması Elbasan Tava
ELAZIĞ
Kurutlu Çorba, Sırın, Pestilli Yumurta, Göme, Mukaşerli
ERZİNCAN
Ekşili Çorba, Kete
ERZURUM
Lor Dolması, Kadayıf Dolması, Hıngel, Çortutu Pancarı, Borani
ESKİŞEHİR
Kuzu Kulağı, Bulamaç, Toyga, Sütlü Ovmaç, Göceli, Bıt bıt..
GAZİANTEP
Ekşili Taraklık, Kuveysal, Darap Gatel, Mardındella, Kabak Mıkşısı, Haylan Kabağı Musakkası, Kamış Yahnisi, Zerdali Aşı, Ebegümeci Buğulaması, Kebabın en az 10 çeşidi
GİRESUN
Isırgan Püresi, Fasulye Turşusu, Kiraz Tuzlaması, Pezik Mıhlaması.
GÜMÜŞHANE
Un Herlesi Çorbası, Gavut Çorbası, Pağla Denlisi, Borani, Fıtfıt Haşılı, Yergök Siron, Lemis, Erişti Tatlısı, Hasude Kuymağı, Lalanga
HAKKARİ
Jaji, Lalepet, Dahn Pilavı, Giriş, Duğeba, Kiftik, Gulol, Keledoş.
HATAY
Oruk, Aşşur, Semirsek, Zahter Salatası, Turplu Tarator ve tabii Künefe!
IĞDIR
Bozbaş yemeği, Helise, Perzana, Cızdık, Salmanca, Fetir, Kaysafa.
ISPARTA
Kabune Pilavı
İSTANBUL
Osmanlı mutfağı diye başlayıp sıralamak gerekiyor ki, buna bizim birkaç satırlık yerimizi bırakın bir cild kitap yeter mi bilemiyoruz.
İZMİR
Cibez, Stifno, Isırgan, Kenger, Şevket-i bostan, Gelincik, Labada, Radika, Tarla Çivisi, Çiporta, Trança çorbası, Girit pilavı.
KAHRAMANMARAŞ
Leğen çorbası, Tirşik Çorbası, Pıtpıt Lapası, Sömelek, Un Sucuğu, Bastık, Çullama, İlende, Hapısa, Ravanda.
KARABÜK
Bükme, Çingene Baklavası, Göbü, Katlaç, Malak, Perohi, Şaptak.
KARAMAN
Batırık, Bidik, Cibe ve ilisıra Dolması, Kayısı Musakka, Mıkla, Mülükü, Paraköfte.
KARS
Bozbaş, Hangel, Kaz Çekmesi, Hörre, Nezik
KASTAMONU
Üryani Eriği, Azdavay armudu ve pirinci ile nice pilavı..
KAYSERİ
36 çeşit Mantı, Aşmakarna, Arabaşı, Pehli, Fırınağzı, Karın Mumbar, Yağbari, Pöç, Kovalama, Fincan ağzı, Nevzine, Telteli, Aside.
KIRIKKALE
Alazlama, Kömbe, Külleme, Batallaş, Çalma.
KIRKLARELİ
Kaymakçına, Plaska, Sulu Kaçamak, Kuru Kaçamak, Külür..
KIRŞEHİR
Düğ Çorbası, Katma Aşı, Çir Yağlaması, Köftür, İncir Yağlama, Damla Şırası.
KİLİS
Şıhıl Mahşe, Kübbülmüşviyye, Talı Malhıta, Köllük Aşı, Züngül, Belluriye, Cennet Çamuru, Firik Pilavı, Kibe, Mazlum, Mıkşi, Teşrübe, Mayanalı, Kahke, Haytayla, Sucuk Hapısası.
KOCAELİ
Çiğceli Kavurma, Mancar Yemeği, Çiğceli Yumurta.
KONYA
Çullama, İki Bıçak Arası Ciğer, Topalak Köfte, Cella, Zülbiye (Papaz Yahisi), Patlıcan Bayıltan, Patlıcan Böğürmesi, Çöpleme, Tayga.
KÜTAHYA
Sıkıcık Çorbası, Tosunum, Dolamber böreği, Cimcik, Küp Kebab.
MANİSA
Kula Güveç Kapaması, Şekerli Pide, Otlu Pide.
MARDİN
İkbebet, Semberuk, İrok, Kibe, Kitel Raha, Lebeniyye.
MALATYA
Kınalı ekmek, Pileke, Taş Küllüğü, Gurut Çorbası, Kurşun Geçmez köftesi, Gilgirikli Köfte, Keloğlan Köftesi, Kiraz Yaprağı Sarması.
MERSİN
Tantuni, Topalak Çorbası, Cezeyre, Kerebic.
MUĞLA
Ara, Dutmeç, Çopur, Döş Dolması, Balıklen, Çıntar Kavurması, Galli Patlıcan, Yalankı.
MUŞ
Baldırcan, Kara Baldırcan, Hıyar Kabuğu Kurutmaları, Kelem.
NEVŞEHİR
Düğü, Kesme, Katma Aşı, Ağpakla, Dıvıl, Ayva Dolması, Sızgıt.
NİĞDE
Mangir Çorbası, Üzüm Boranası, Ditme, Unlu Söğürme, Papara, Halveter, Kaşık Kayganası.
ORDU
Melocan (diken ucu) Kavurması, Galdirik Kavurması, Kabak Muhallebisi, Pallabye.
OSMANİYE
Toğgar, Çiçcire, Etli Kömbe.
RİZE
Hamsi Çiğirtası, Çumur, Enişte Lokumu, Pepeçura.
SAKARYA
Kaşnuka, Sızbal, Abaza Pastası, Alişka.
SAMSUN
Turşu Kavurması, Kocakarı Gerdanı.
SİİRT
Zivzik Narı, Perde pilavı.
SİNOP
Nokul, İçli Tavas, Mamalika.
SİVAS
Yürek Yağmuru, Peskütan Çorbası, Fırın Tava, Pehli, Mirik Köftesi, Hasuda, Paluza, Karaş, Pestil Kızartması, İncir Dolması.
ŞANLIURFA
Pıtpıt, Sarı Çorba, Çağala Aşı, Hıttı Bastırması, İsot Çömleği, Acır Annaziği, Lolaz Dürmüğü, Döğmeç, Kenger Aşı, Şemsek, Acır Bastırması.
ŞIRNAK
Kutlık, Serbıdev, Hekeheşandi, Şmşıpe, Meyre, Bırınzer, Mahmılatık, Fıreydin, Suryaz.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ köftesi, Kuskus.
TOKAT
Tokat Çökeliklisi, Pağaç, Cevizli Çörek.
TRABZON
Guliya, Kukuca, Sarambula, Kefal Ekşilisi, Tomara Kızartması, Kuymak, Pazılı Kaygana, Gongoş Dolması, Pepeçura
TUNCELİ
Zerefet, Sirekurt, Sirepati, Kavut, Patila.
UŞAK
Alacatene, Haşhaş Sürtmesi, ciğerli bulgur.
VAN
İlitme, Senseger.
YALOVA
Pavli, Luhu Şuşkey Çirbuli, Lalanga, Çubiyiş Gayi, Papa, Silohto, Paponi
ZONGULDAK
Osmanlı çileği, Beyaz Baklava, Cevizli Dolma
YOZGAT
Arabaşı, Omaç, Gınnıç.
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