Bizim memleketin sofrası bir başkadır

ADANA

Adana'nın en ünlü yemeği elbette Adana Kebap'tır. Acılısı nefis olur. Genelde şalgamla yenilir. Diğer yemekleri Bamya Dolması, Etli Dolma, İçli Köfte, Aşlama Şerbeti, Analı kızlı çorbası, Karakuş ve Bici tatlıları..

ADIYAMAN

Çiğ köfte, İçli Köfte, Basalla (ekşili köfte), Cılbır, Mercimekli Köfte, Pestil, Yapıştırma

AFYON

Maydanoz Yemeği, Düğülü Haşhaş Tatlısı, Bulgur Aşı, Solta Pilavı, Haşhaşlı Çörek, Sakala Çarpan Çorbası, Özbek Pilavı.

AĞRI

Hengel, Haşil, Erişte (çorba, pilav ve yemeği), Kuymak, Kete, Pişi, Egirdek, Yufka Yağlama, Un Helvası, Hasude, Saç Kavurması , Abdigor Köftesi, Sahan Kebabı, Goşteberg, Mendik

AKSARAY

Soğanlama, Bamya Çorbası, Çiğleme

AMASYA

Cılbır Çorbası, Çatal Çorbası, Sakala Çarpan, Bakla Dolması, Etli Bamya, Göbek Dolması

(Amasya usulü Göbek Dolması nasıl yapılır? Malzemeler:

2 kg. kaburga eti ve karın zarı, 1 kg. Pirinç, Ciğer, Dolmalık Fıstık, Kuş üzümü, Maydanoz, Baharat, Tuz, Tereyağı..

Hazırlanan iç pilav açılan göbeğin içerisine doldurulur ve ağzı dikilir. Yağda kızartıldıktan sonra pişene kadar suda haşlanır ve fırında kızartılır.)

ANKARA

Ankara denince akla meşhur "Tava"sı gelir. Özel büyük lengerlerde üzerine kuzu yatırılarak özel fırınlarda pişirilen bu pilav kalabalık davet ve düğünlerin vazgeçilmezidir.

ANTALYA

Kölle, Domates Civesi, Hibeş, arapaşı, Kabak Çiçeği Dolması, Börülce Salatası, Laba, Patlıcan Reçeli, Gömbe Dondurması

ARDAHAN

Elma dolması, Evelik Aşı, Bozbaş, Pişi, Kuymak

ARTVİN

Hinkel, Cergebas, Bişi, Gendirme, Püşürük Çorbası

AYDIN

Kulak Çorbası, Zeytinyağlı Kuru Börülce, Sarmaşık ve Kedirgen Kavurma, Yuvarlama (Sıkma), Cilav Böreği, Pelvize Tatlısı

BALIKESİR

Sura, Saçaklı Mantı, Mafis, Peynirli Patlıcan, Kapama, Metez, Balıkesir Kaymaklısı

BARTIN

Pumpum çorbası, Yumurtalı İsbut, Kabak Burması,

BATMAN

Bumbar, Şam Börek, Perde Pilavı

BAYBURT

Tel Helvası, Tatlı Çorba, Galaçoş, Ekşi Lahana, Lor Dolması,

BİLECİK

Büzme, Ovmaç Çorbası, Mercimekli Mantı, Kesme Hamur, Keklik Kebabı, Köpük Helvası

BİNGÖL

Gömme, Sirın, Tutmaç

BİTLİS

Halise, Çorti Köftesi, Gari Aşı, Katıklı Dolma, Yoğurtlu Pappar, Pişrük, Kabak Boranisi, Murtuğa

BOLU

Kedi Batmazı, Ovmaç Çorbası, Acı Su Bazlamacı, Kaldırık Dolması, Kaşık Sapı, Kaşık Atmaç, Bakla Çullaması, Kabak hoşafı, Kara Kabak Tatlısı, Palize, Coş hoşafı, Karavul Şerbeti

BURDUR

Kabak Helvası, Ceviz Ezmesi, Ceviz Helvası, Pişi

BURSA

İskender Kebap, İnegöl Köfte, Pideli Kebap, Cevizli Lokum, Tahinli Pide, Cendere Baklavası Cennet Künkü, Kestane Şekeri

ÇANAKKALE

Sütlü Çorba, Tumbi, Turp Otu Salatası, Kaçamak, Şelame, Biga Peynir Tatlısı

ÇANKIRI

Bükme, Cızlama, Çullama Toyga, Şaştımaşı, Dene, Cümcük Çorbası

ÇORUM

Saç Mayalısı, Tava Mayalısı, Yanıç, Cızlak, Kömbe, Oğmaç, Hingal, Borhani, Helise, İskilip Dolması, Kara Çuval Helvası, Hedik, Teltel, Çatal Aşı

DENİZLİ

Kedi Börülcesi Çorbası, Ovmaç Çorbası, Tas kapaması, Kumbar Dolması, Sirkeli Et, Kol Dolması, Saçta İşkembe, Patlıcan Gözlemesi, Yat Geber Ekmeği

DİYARIBEKİR

Kaburga dolması, Tarçınlı İrmik Helvası

DÜZCE

Çerkez tavuğu, Arnavut Böreği, Boşnak Böreği, Şıl Böreği, Göbete Mantısı, Lepsi, Mamursa, Haluj.

EDİRNE

Mavzana, Akıtma, Gaziler Helvası, Devayımisk, Isırgan Yemeği, Borani, Belmuş, Akçakatık, Hardaliye, Ciğer Sarması Elbasan Tava

ELAZIĞ

Kurutlu Çorba, Sırın, Pestilli Yumurta, Göme, Mukaşerli

ERZİNCAN

Ekşili Çorba, Kete

ERZURUM

Lor Dolması, Kadayıf Dolması, Hıngel, Çortutu Pancarı, Borani

ESKİŞEHİR

Kuzu Kulağı, Bulamaç, Toyga, Sütlü Ovmaç, Göceli, Bıt bıt..

GAZİANTEP

Ekşili Taraklık, Kuveysal, Darap Gatel, Mardındella, Kabak Mıkşısı, Haylan Kabağı Musakkası, Kamış Yahnisi, Zerdali Aşı, Ebegümeci Buğulaması, Kebabın en az 10 çeşidi

GİRESUN

Isırgan Püresi, Fasulye Turşusu, Kiraz Tuzlaması, Pezik Mıhlaması.

GÜMÜŞHANE

Un Herlesi Çorbası, Gavut Çorbası, Pağla Denlisi, Borani, Fıtfıt Haşılı, Yergök Siron, Lemis, Erişti Tatlısı, Hasude Kuymağı, Lalanga

HAKKARİ

Jaji, Lalepet, Dahn Pilavı, Giriş, Duğeba, Kiftik, Gulol, Keledoş.

HATAY

Oruk, Aşşur, Semirsek, Zahter Salatası, Turplu Tarator ve tabii Künefe!

IĞDIR

Bozbaş yemeği, Helise, Perzana, Cızdık, Salmanca, Fetir, Kaysafa.

ISPARTA

Kabune Pilavı

İSTANBUL

Osmanlı mutfağı diye başlayıp sıralamak gerekiyor ki, buna bizim birkaç satırlık yerimizi bırakın bir cild kitap yeter mi bilemiyoruz.

İZMİR

Cibez, Stifno, Isırgan, Kenger, Şevket-i bostan, Gelincik, Labada, Radika, Tarla Çivisi, Çiporta, Trança çorbası, Girit pilavı.

KAHRAMANMARAŞ

Leğen çorbası, Tirşik Çorbası, Pıtpıt Lapası, Sömelek, Un Sucuğu, Bastık, Çullama, İlende, Hapısa, Ravanda.

KARABÜK

Bükme, Çingene Baklavası, Göbü, Katlaç, Malak, Perohi, Şaptak.

KARAMAN

Batırık, Bidik, Cibe ve ilisıra Dolması, Kayısı Musakka, Mıkla, Mülükü, Paraköfte.

KARS

Bozbaş, Hangel, Kaz Çekmesi, Hörre, Nezik

KASTAMONU

Üryani Eriği, Azdavay armudu ve pirinci ile nice pilavı..

KAYSERİ

36 çeşit Mantı, Aşmakarna, Arabaşı, Pehli, Fırınağzı, Karın Mumbar, Yağbari, Pöç, Kovalama, Fincan ağzı, Nevzine, Telteli, Aside.

KIRIKKALE

Alazlama, Kömbe, Külleme, Batallaş, Çalma.

KIRKLARELİ

Kaymakçına, Plaska, Sulu Kaçamak, Kuru Kaçamak, Külür..

KIRŞEHİR

Düğ Çorbası, Katma Aşı, Çir Yağlaması, Köftür, İncir Yağlama, Damla Şırası.

KİLİS

Şıhıl Mahşe, Kübbülmüşviyye, Talı Malhıta, Köllük Aşı, Züngül, Belluriye, Cennet Çamuru, Firik Pilavı, Kibe, Mazlum, Mıkşi, Teşrübe, Mayanalı, Kahke, Haytayla, Sucuk Hapısası.

KOCAELİ

Çiğceli Kavurma, Mancar Yemeği, Çiğceli Yumurta.

KONYA

Çullama, İki Bıçak Arası Ciğer, Topalak Köfte, Cella, Zülbiye (Papaz Yahisi), Patlıcan Bayıltan, Patlıcan Böğürmesi, Çöpleme, Tayga.

KÜTAHYA

Sıkıcık Çorbası, Tosunum, Dolamber böreği, Cimcik, Küp Kebab.

MANİSA

Kula Güveç Kapaması, Şekerli Pide, Otlu Pide.

MARDİN

İkbebet, Semberuk, İrok, Kibe, Kitel Raha, Lebeniyye.

MALATYA

Kınalı ekmek, Pileke, Taş Küllüğü, Gurut Çorbası, Kurşun Geçmez köftesi, Gilgirikli Köfte, Keloğlan Köftesi, Kiraz Yaprağı Sarması.

MERSİN

Tantuni, Topalak Çorbası, Cezeyre, Kerebic.

MUĞLA

Ara, Dutmeç, Çopur, Döş Dolması, Balıklen, Çıntar Kavurması, Galli Patlıcan, Yalankı.

MUŞ

Baldırcan, Kara Baldırcan, Hıyar Kabuğu Kurutmaları, Kelem.

NEVŞEHİR

Düğü, Kesme, Katma Aşı, Ağpakla, Dıvıl, Ayva Dolması, Sızgıt.

NİĞDE

Mangir Çorbası, Üzüm Boranası, Ditme, Unlu Söğürme, Papara, Halveter, Kaşık Kayganası.

ORDU

Melocan (diken ucu) Kavurması, Galdirik Kavurması, Kabak Muhallebisi, Pallabye.

OSMANİYE

Toğgar, Çiçcire, Etli Kömbe.

RİZE

Hamsi Çiğirtası, Çumur, Enişte Lokumu, Pepeçura.

SAKARYA

Kaşnuka, Sızbal, Abaza Pastası, Alişka.

SAMSUN

Turşu Kavurması, Kocakarı Gerdanı.

SİİRT

Zivzik Narı, Perde pilavı.

SİNOP

Nokul, İçli Tavas, Mamalika.

SİVAS

Yürek Yağmuru, Peskütan Çorbası, Fırın Tava, Pehli, Mirik Köftesi, Hasuda, Paluza, Karaş, Pestil Kızartması, İncir Dolması.

ŞANLIURFA

Pıtpıt, Sarı Çorba, Çağala Aşı, Hıttı Bastırması, İsot Çömleği, Acır Annaziği, Lolaz Dürmüğü, Döğmeç, Kenger Aşı, Şemsek, Acır Bastırması.

ŞIRNAK

Kutlık, Serbıdev, Hekeheşandi, Şmşıpe, Meyre, Bırınzer, Mahmılatık, Fıreydin, Suryaz.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ köftesi, Kuskus.

TOKAT

Tokat Çökeliklisi, Pağaç, Cevizli Çörek.

TRABZON

Guliya, Kukuca, Sarambula, Kefal Ekşilisi, Tomara Kızartması, Kuymak, Pazılı Kaygana, Gongoş Dolması, Pepeçura

TUNCELİ

Zerefet, Sirekurt, Sirepati, Kavut, Patila.

UŞAK

Alacatene, Haşhaş Sürtmesi, ciğerli bulgur.

VAN

İlitme, Senseger.

YALOVA

Pavli, Luhu Şuşkey Çirbuli, Lalanga, Çubiyiş Gayi, Papa, Silohto, Paponi

ZONGULDAK

Osmanlı çileği, Beyaz Baklava, Cevizli Dolma

YOZGAT

Arabaşı, Omaç, Gınnıç.