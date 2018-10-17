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Bitcoin ile ilgili flaş açıklama! Sene sonuna kadar...

Dijital para yatırımcısı Novogratz, Bitcoin'in sene sonuna kadar 10 bin doları kırmasını beklemediğini açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
Bitcoin ile ilgili flaş açıklama! Sene sonuna kadar...

Önde gelen dijital para yatırımcılarından Michael Novogratz, kurumsal yatırımcılar giriş yapmadığı sürece Bitcoin fiyatlarında büyük hareketler beklemediğini tekrarladı.

Novogratz, kurumsal yatırımcıların Bitcoin pazarına giriş yapmasına ilişkin -bir ihtimalle- gelecek yılın ilk yarısını işaret ediyor.

Novogratz, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta “Bu süreçte öğrendiğiniz şey, her şeyin umduğunuzdan biraz daha uzun sürdüğü.” dedi.

Novogratz, Bitcoin ile ilgili fiyat tahmininde “Yıl sonuna kadar 10 bin doları kırmasını beklemiyorum.” dedi.

Türkiye kripto para yatırımlarında bölgenin lideri!

Türkiye’nin kripto para yatırımları konusunda bölgenin lideri olduğu biliniyor. Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa'da yaşayan kişilere oranla Türkiye’de yaşayan vatandaşlar kripto paralar hakkında çok daha fazla bilgi sahibi ve daha fazla yatırımları bulunuyor. Bunu yapılan araştırmalar kanıtlarken, dünyada en fazla kripto para yatırımcısının bulunduğu ve kripto paralara ilgi duyan ilk 8 ülke arasında Türkiye de bulunuyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
  1. Bitcoin

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