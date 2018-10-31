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Biraz süte batır, balık çıtır olsun

Mutfakta işinize yarayacak püf noktaları derledik...

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:32
Biraz süte batır, balık çıtır olsun


● Balığın çıtır çıtır kızarması için, önce biraz sütün içine batırın. Sonra unlayın tavaya atın. Hele mısır unuyla daha bir güzel olacaktır.

● Pişireceğiniz pilavın tane tane ve beyaz olması için tencereye incecik bir dilim limon koyun.

● Pancarı haşlarken içine saplarını da koyarsanız, rengi daha kırmızı olur. Hatta bir kaşık da sirke dökün de rengi görün.

● Evde yapılan marmelatların içine birkaç tane çekirdeksiz kuru üzüm atılırsa, daha canlı bir renk kazanır

● Evde yapacağınız pizzanızın daha yumuşak olması için hamura sade unun yanı sıra, patates nişastası da katmayı deneyin.

● Puding ununu az koyduğunuz için yumuşak olduysa en iyisi yeniden un katmak yerine bir kaşıkla krema haline gelene kadar iyice hazırlamaktır.

● Reçeli kaynarken karıştırmak gerekirse, muhakkak tahta kaşıkla karıştırmalısınız.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:32
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  2. mutfak
  3. yemek pişirme

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