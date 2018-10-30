"Bir türlü okuma yazmayı öğrenemedi gitti.."

Velilerin bir bölümü çocuğun diğerlerinden farklı olarak okumayı, yazmayı ya da aritmetik işlemlerini gerçekleştirmeyi başaramadığını, ya da sınıf arkadaşlarından geride kaldığını fark edebilir. Hatta bazı aileler için 4.-5. sınıfa gelen çocuğunun okuma yazmada halâ güçlük çektiğini görmesi mümkündür.

Belirtiler

Okuma-yazma esnasında birbirine benzeyen harflerin karıştırılması: b ile d, m ile n, r ile y gibi.

Yazıda aynadan görüntüyle karşılaşılması: Ali’nin ilA olarak yazılması gibi.

Okurken satır atlama, okuduğu yeri kaybetme. Yavaş okuma, okuduğunu anlamama. Yazıyı sayfaya doğru yerleştirememe.Yazarken harflerin biçimini bozma. Uzun cümleleri dinleme, anlama ve takip etmede zorluk çekme.



Önce-sonra, dün-bugün gibi zaman ifadelerinin yanlış kullanımı. Saati öğrenmede güçlük.

Mevsim, ay, gün ve sayı gibi sıralı bilginin doğru sırayla söylenememesi. Pazartesi-Perşembe-Salı gibi.

Yön bulmada güçlük çekilmesi. Sağ-sol ayrımının yapılamaması. Aritmetik öğreniminde güçlük çekmesi..

Bu sayılan belirtilerin hepsinin aynı anda çocukta görülmesi gerekmez. Bunlardan birkaçının aynı anda görülüyor olması özel öğrenme güçlüğü olabileceğini düşündürebilir.

Özel öğrenme güçlüğü

Bu durum normal ya da normalin üstünde zekâya sahip çocuklarda görülen bir öğrenme problemidir. Yani zekânın yetersizliğinden kaynaklanmaz. Bu çocuklarda beyin hasarı, nörolojik bir problem ya da psikolojik bir rahatsızlık da söz konusu değildir. Buna karşılık arkadaşlarıyla aynı eğitimi almalarına rağmen öğrenmekte güçlük çekmektedirler.

VAKİT KAYBEDİLMEMELİ

Özel öğrenme güçlüğüyle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden bir uzmandan yardım alınmalıdır. Çünkü vakit kaybedildiğinde çocuğun arkadaşlarıyla arasındaki mesafe artacak, artan mesafe çocukta duygusal sıkıntıların görülmesine sebep olacaktır. Ailenin yaşadığı kaygıların artması ve bunun çocuğa yansıması/yansıtılması ek problem alanları doğuracaktır.



Ayrıca özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder. Bunun sonucunda sorun yaşadığı konularda çalışmayı ve denemelerde bulunmayı reddedebilir.



Ailenin bu konuda baskı yapmasına bağlı olarak çocukta duygusal problemler de ortaya çıkar.

Oysa erken teşhis ve eğitim desteği, çocuğun probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır.

Yukarıda yazılan belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız öğretmeniyle görüşmelisiniz.

Öğretmeninden öğrenmesiyle ilgili ayrıntıları ve sınıf düzeyine göre çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin.

Eğer özel öğrenme güçlüğünden şüpheleniyorsanız bir uzmanla görüşün.

Çocuğunuz özel öğrenme güçlüğü teşhisi aldığı takdirde çocuğunuzun eğitimini uzman eğitimci gözetiminde sürdürün.



Çocuğunuza sorunu çözmesi için zaman tanıyın. Onu duygusal olarak zedelemekten, baskı yaparak kaygılandırmaktan sakının.