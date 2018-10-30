0553 313 94 23
impression

"Bir türlü okuma yazmayı öğrenemedi gitti.."

Endişe etmeyin fakat bu konuda vakit de kaybetmeyin...

30 Ekim 2018 Salı 16:05
"Bir türlü okuma yazmayı öğrenemedi gitti.."

Velilerin bir bölümü çocuğun diğerlerinden farklı olarak okumayı, yazmayı ya da aritmetik işlemlerini gerçekleştirmeyi başaramadığını, ya da sınıf arkadaşlarından geride kaldığını fark edebilir. Hatta bazı aileler için 4.-5. sınıfa gelen çocuğunun okuma yazmada halâ güçlük çektiğini görmesi mümkündür.

Belirtiler

Okuma-yazma esnasında birbirine benzeyen harflerin karıştırılması: b ile d, m ile n, r ile y gibi.

Yazıda aynadan görüntüyle karşılaşılması: Ali’nin ilA olarak yazılması gibi.

Okurken satır atlama, okuduğu yeri kaybetme. Yavaş okuma, okuduğunu anlamama. Yazıyı sayfaya doğru yerleştirememe.Yazarken harflerin biçimini bozma. Uzun cümleleri dinleme, anlama ve takip etmede zorluk çekme.

Önce-sonra, dün-bugün gibi zaman ifadelerinin yanlış kullanımı. Saati öğrenmede güçlük.

Mevsim, ay, gün ve sayı gibi sıralı bilginin doğru sırayla söylenememesi. Pazartesi-Perşembe-Salı gibi.

Yön bulmada güçlük çekilmesi. Sağ-sol ayrımının yapılamaması. Aritmetik öğreniminde güçlük çekmesi..

Bu sayılan belirtilerin hepsinin aynı anda çocukta görülmesi gerekmez. Bunlardan birkaçının aynı anda görülüyor olması özel öğrenme güçlüğü olabileceğini düşündürebilir.

Özel öğrenme güçlüğü

Bu durum normal ya da normalin üstünde zekâya sahip çocuklarda görülen bir öğrenme problemidir. Yani zekânın yetersizliğinden kaynaklanmaz. Bu çocuklarda beyin hasarı, nörolojik bir problem ya da psikolojik bir rahatsızlık da söz konusu değildir. Buna karşılık arkadaşlarıyla aynı eğitimi almalarına rağmen öğrenmekte güçlük çekmektedirler.

VAKİT KAYBEDİLMEMELİ

Özel öğrenme güçlüğüyle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden bir uzmandan yardım alınmalıdır. Çünkü vakit kaybedildiğinde çocuğun arkadaşlarıyla arasındaki mesafe artacak, artan mesafe çocukta duygusal sıkıntıların görülmesine sebep olacaktır. Ailenin yaşadığı kaygıların artması ve bunun çocuğa yansıması/yansıtılması ek problem alanları doğuracaktır.

Ayrıca özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder. Bunun sonucunda sorun yaşadığı konularda çalışmayı ve denemelerde bulunmayı reddedebilir.

Ailenin bu konuda baskı yapmasına bağlı olarak çocukta duygusal problemler de ortaya çıkar.

Oysa erken teşhis ve eğitim desteği, çocuğun probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır.

Yukarıda yazılan belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız öğretmeniyle görüşmelisiniz.

Öğretmeninden öğrenmesiyle ilgili ayrıntıları ve sınıf düzeyine göre çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin.

Eğer özel öğrenme güçlüğünden şüpheleniyorsanız bir uzmanla görüşün.

Çocuğunuz özel öğrenme güçlüğü teşhisi aldığı takdirde çocuğunuzun eğitimini uzman eğitimci gözetiminde sürdürün.

Çocuğunuza sorunu çözmesi için zaman tanıyın. Onu duygusal olarak zedelemekten, baskı yaparak kaygılandırmaktan sakının.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:05
  1. okuma yazma zorluğu
  2. öğrenme güçlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hukuk mezunları yeterlilik sınavında test edilecek
    1. Hukuk mezunları yeterlilik sınavında..
    2. Bölge ateş çemberi! 'ABD'yi vururuz'
    3. Keşke sağ olaydı da evde bir ses bir..
    4. MEB'in sitesinde yayınlandı! Ücretli..
    5. Esed istedi, görüşmeler başladı!..
    6. FETÖ'nün izdivaç sorumlusu yakalandı
    7. Aranan 18 kişi yakalandı!
    8. Dolar düşüyor! Kritik seviyenin altına..
    9. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    10. Ahmet Amca’yı rahmetle andık
    11. 8 muvazzaf asker gözaltına alındı
    12. Sanayileşen toplumun hastalığı: Alerji
    13. Booking.com ile ilgili flaş karar!
    14. FETÖ deşifre olmamak için bunu yapıyordu
    15. Tasarrufun şifreleri
    16. Netanyahu'nun Umman ziyareti ne anlama..
    17. Almanya'da gurbetçi kadını tramvayda..
    18. Nazar Nur Kaya kimdir?O Ses Çocuklar..
    19. Veliaht Prens Selman'a büyük şok!..
    20. En tatlı zehir; şeker
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?