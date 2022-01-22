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Aktüel Bir pitbull saldırısı daha! Hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Bir pitbull saldırısı daha! Hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:37:00 -
Bir pitbull saldırısı daha! Hastaneye kaldırıldı

Antalya-Kaş'ta köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

1. Sokak'ta oturduğu apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.

Apartmanda beslendiği tespit edilen köpek, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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