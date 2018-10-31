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Bir gömleği ütülemek meğer ne marifetmiş!

Doğru bir şekilde gömlek ütüleme yöntemini sizlerle paylaşıyoruz...

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:16
Bir gömleği ütülemek meğer ne marifetmiş!


● Gömleğin önce yakalarını, manşetlerini, fırfırlarını, kollarını ütüleyin sonra bedenini. Böylece diğer zaman kaybettirici işlerle uğraşırken tekrar kırışmazlar.

● Sıcaklığı doğru ayarlayın. Pamuklu ve keten kumaşlarda yüksek sıcaklıklar gerekirken, sentetik ve ipek kumaşlarda sıcaklığın daha düşük olması gerekir. Sentetikleri tersten ütülemeniz daha iyi olur.

● Eğer koyu renkliyse üzerine bir kumaş koyup parlamasını engelleyebilirsiniz.

● Yukarı aşağı ütülemeyi unutmayın. Dairesel hareketler kumaşı esneterek zarar verir.

● Yaka ütülerken yakanın alt kısmından başlayıp uçlara doğru çıkın tekrar geri dönün.

● Boyun bölgesini ütü masasının dar ucuna geçirerek düzleştirin daha sonra her iki taraftan da ütüleyin.

● Manşetlerin önce içini sonra dışını ütüleyin.

● Koları ütülerken iz oluşsun istemiyorsanız kenarlara gitmeden manşetten yukarı doğru ütüleyin.

● Bedenin ön sağ, ön sol ve arka olmak üzere 3 bölüm olarak ütüleyin. Düğmeleri bir ufak kaşık ile kapatarak etrafını ütüleyin.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:16
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