Bir gömleği ütülemek meğer ne marifetmiş!
Doğru bir şekilde gömlek ütüleme yöntemini sizlerle paylaşıyoruz...31 Ekim 2018 Çarşamba 14:16
● Gömleğin önce yakalarını, manşetlerini, fırfırlarını, kollarını ütüleyin sonra bedenini. Böylece diğer zaman kaybettirici işlerle uğraşırken tekrar kırışmazlar.
● Sıcaklığı doğru ayarlayın. Pamuklu ve keten kumaşlarda yüksek sıcaklıklar gerekirken, sentetik ve ipek kumaşlarda sıcaklığın daha düşük olması gerekir. Sentetikleri tersten ütülemeniz daha iyi olur.
● Eğer koyu renkliyse üzerine bir kumaş koyup parlamasını engelleyebilirsiniz.
● Yukarı aşağı ütülemeyi unutmayın. Dairesel hareketler kumaşı esneterek zarar verir.
● Yaka ütülerken yakanın alt kısmından başlayıp uçlara doğru çıkın tekrar geri dönün.
● Boyun bölgesini ütü masasının dar ucuna geçirerek düzleştirin daha sonra her iki taraftan da ütüleyin.
● Manşetlerin önce içini sonra dışını ütüleyin.
● Koları ütülerken iz oluşsun istemiyorsanız kenarlara gitmeden manşetten yukarı doğru ütüleyin.
● Bedenin ön sağ, ön sol ve arka olmak üzere 3 bölüm olarak ütüleyin. Düğmeleri bir ufak kaşık ile kapatarak etrafını ütüleyin.
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