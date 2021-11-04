Binard kavurması nasıl yapılıyor? Binard kavurması gerekli malzemeler nelerdir?
Binard kavurması tam ölçülü | Batman yöresine ait lezzetlerden binard kavurmasının nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, binard kavurma gerekli malzemeler nedir?
Batman yöresine ait lezzetlerden olan binard kavurmasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, binard kavurması için neler gerekli?
Binard kavurması gerekli malzemeler nelerdir?
Malzemeler:
- Yarım kilo şalgam turpu
- 1 adet kuru soğan
- 50 gram tereyağı
- Pul biber
- Tuz
Binard kavurması nasıl yapılıyor?
Öncelikle şalgamları temizleyip küp küp doğrayın.
Soğanları ince ince doğrayın.
Bir tavaya tereyağını alın soğanları kavurun.
Soğanların üzerine şalgamı ekleyin.
Tuz ve pul biberi ekleyip bir süre daha kavurun.
Ardından binard kavurmasını servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.