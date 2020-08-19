Bim indirim

Bu ülkede yaşayıp da Bim marketten alışveriş yapmadım diyen insan sayısı bir parmaklarını geçmeyece kadar azdır. Bim ne zaman kuruldu? Bim’in sahibi kim? Bim 1995 yılında Cüneyt Zapsu ve Mustafa Latif Topbaş tarafından kuruldu. Mustafa Latif Topbaş başta tekstil olmak üzere pek çok alanda iş tecrübesine sahip bir işadamıdır. Cüneyt Zapsu ise İstanbul Üniversitesi Fakültesini bitirdikten sonra Almanya’ya giderek orada iş idaresi eğitimi almıştır. Almanya’ya gittiği günden itibaren babasının kurmuş olduğu tekstil firmasının işlerini büyükmek üzere şirkette aktif göreve başlamıştır. Cüneyt Zapsu, AK Parti’nin kuruluş yıllarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı yaptığı isimler arasında yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, başta TÜSİAD olmak üzere çeşitli iş çevrelerine ve yurt dışına tanıtılmasında önemli bir görevi üstlendi. Bim’in kurucuları arasında Cüneyt Zapsu’nun kardeşi Aziz Zapsu, Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç’tır. Cüneyt Zapsu 2003 yılında ve Aziz Zapsu ise 2006 yılında Bim’deki hisselerini satarak Bim’den ayrıldılar. Peki Bim’in çıkış noktası nedir?

Bim neden kuruldu?

Zapsu kardeşlerin Almanya’da gördüğü ALDI marketler zincirini ilham almak oldu. Bu şirket yüksek indirim sunan ve çok fazla şubesi bulunan mağaza modeliydi. Aynı zamanda kendine özgü de özel markalarını bünyesinde barındırıyordu. Zapsu kardeşler bu market zinciri modelini Türkiye’ye getiriyor ve 1995 yılında Mustafa Latif Topbaş ile birlikte Bim’i kuruyor.

BİM’in kaç şubesi var?

1995 yılında kurulan BİM’in bir sene sonra 21 şubeye ulaşıyor. BİM 1997 yılının sonunda ise 100 şubeye ulaşıyor. 2001 yılında Türkiye’nin ekonomisini alt üst eden 2001 krizine rağmen BİM 87 adet daha mağaza açıyor ve 2003 yılında net satışları 1 milyon TL’yi buluyor. 2004 yılına gelindiğinde ise BİM 1000. Mağazasını açmış oluyor. 2005 yılına gelindiğide ise yüzde 44’ü halka arz ediliyor ve piyasa değeri 500 milyon dolar. 2008 yılında 2 bin 285 mağazaya ulaşan BİM Türkiye’nin en büyük mağaza zincirleri arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Bim, yurtdışında da faaliyete imza atıyor ve 2009 yılında Fas’ta mağaza açıyor ve Fas’ta hizmete başladığı gün 10 şube açılıyor. 2010 yılında 6,5 milyar TL, 2011 yılında ise 8 milyar TL ciro yapan Bim market, 2013 yılında ise Mısır pazarına da giriyor. BİM’in 2016 yılında cirosu 20 miyar TL’yi buluyor. 2017 yılında Fas’ta 382, Mısır’da ise 50 mağazaya ulaşılıyor. Türkiye’de adından söz ettiren BİM, yurtdışında da müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

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