  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Aktüel

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki objeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 16:47:00 -
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğindeki objeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler E.P. ve Ö.P'nin otomobilde ve evlerinde tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda şüphelilerin evlerinde ve araçta yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 sikke, 17 muhtelif obje ve 2 dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan E.P. ve Ö.P'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23