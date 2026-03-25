Bile bile facia: Arkadaşının fenalaşıp yarım bıraktığı işe el attı, öldü!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimyasal kazan temizliği sırasında gazdan etkilenip bayılan arkadaşının yarım bıraktığı işleme devam eden mesai arkadaşı yaşamını yitirdi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında kimyasal kazanını temizlerken gazdan etkilenip bayılan Süleyman Ç. (40), hastaneye kaldırıldı.
Bu olaydan bir süre sonra Mikail Aktaş, güvenlik maskesini takıp mesai arkadaşının bayılmasıyla yarım kalan temizliği tamamlamak istedi. Aktaş’ın da bayıldığını gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Duran kalbi masajla çalıştırılan Aktaş, ambulansla sevk edildiği özel hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.