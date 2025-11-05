Beykoz Belediyesi'nden sürpriz karar! Hem istifa hem yeniden üyelik birden olacak

Beykoz Belediye Meclisi'nde, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine yeniden üye olunması ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasından (SODEMSEN) istifa edilmesi kararı alındı.

Beykoz Belediye Meclisi kasım ayı ikinci oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Deliak, CHP'lilerin sergiledikleri tavır ile başkan vekili Gürzel'in neden parti değiştirmek zorunda kaldığını ispatladığını söyledi.

Beykoz halkının 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir irade ortaya koyarak CHP'yi iş başına getirdiğini ancak halka verilen sözlerin tutulamadığını belirten Deliak, "Bu noktada CHP'nin Beykoz'a bir özür borcu var. Bunu yerine getirmediniz. Beykoz'un bir buçuk yılda yaşadığı sorunların, içine düştüğü durumun sebebi AK Parti grubu değil." dedi.

Beykoz Belediyesinin içerisinde bulunduğu durumu "batak" olarak niteleyen Deliak, bunun sorumlusunun da CHP'li yönetim olduğunu söyledi.

Başkan Vekili Gürzel'in halka hizmet amacıyla böyle bir ortamda bulunmak istemediği için bir tasarrufta bulunduğunu aktaran Deliak, belediyenin hizmet üreterek her geçen gün daha iyi olacağını ifade etti.

Meclis gündemine gelen taşınmaz satışının reddine ilişkin de konuşan Deliak, CHP'nin yönetimde olduğu dönemde birçok satışa onay verdiklerini, toptan bir ret kararlarının bulunmadığını kaydetti.

CHP'li Meclis Üyesi Tuncay Koçak da Beykozluların zararına olduğunu düşündükleri maddelere karşı duracaklarını, kamu zararı olmaması durumunda destekleyeceklerini belirtti.

GÜRZEL'DEN "ARACI" UYARISI

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de kendi adını kullanarak iş çözme vaadinde bulunan kimseye güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Kimsenin adını kullanmasına izin vermediğini dile getiren Gürzel, "Ben hallederim', 'ben başkanı tanıyorum', 'bak şimdi arıyorum' gibi cümleler bana da geliyor. Lütfen sokakta bunun konuşulmasından rahatsızım. Ne işiniz varsa gelip lütfen başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile çözün. Hiçbir aracıya da kulak asmayın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi.

Beykoz Belediyesinin ocak ayında ayrılma kararı aldığı Türk Dünyası Belediyeler Birliğine yeniden üye olmasına ilişkin gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

SODEMSEN'den istifa edilmesi ve Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasına (MİKSEN) üye olunmasını içeren gündem maddeleri de oy çokluğu meclisten geçti.