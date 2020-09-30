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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:23:44 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091310 0,88
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088205 0,85
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,051510 0,79
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,094503 0,72
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,135727 0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016562 0,21
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018507 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026909 0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043298 0,56
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026728 0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068672 0,39
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,135638 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022584 0,89
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031699 0,85
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,025706 0,82
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,100353 0,76
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,117006 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047888 1,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033632 1,40
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030307 0,96
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021039 0,96
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028658 0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050278 1,38
HEM Altın Katılım EYF 0,030728 1,32
VEM Altın Katılım EYF 0,052129 1,30
ZEM Altın Katılım EYF 0,050006 1,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016291 1,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022626 0,04
VEM Para Piyasası EYF 0,065500 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069682 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068701 0,04
ZEM Para Piyasası EYF 0,026504 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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