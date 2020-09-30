BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091310
|0,88
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088205
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,051510
|0,79
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,094503
|0,72
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,135727
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016562
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018507
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026909
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,043298
|0,56
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026728
|0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,068672
|0,39
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,135638
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,022584
|0,89
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031699
|0,85
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,025706
|0,82
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,100353
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,117006
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047888
|1,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033632
|1,40
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030307
|0,96
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021039
|0,96
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028658
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050278
|1,38
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030728
|1,32
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052129
|1,30
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050006
|1,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016291
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022626
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065500
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069682
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068701
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026504
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)